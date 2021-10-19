منتخب الدراجات يبدأ التحضير للبطولة العربية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

دخل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية المرحلة النهائية من تحضيراته استعداداً للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية المقرر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 12 وحتى 28 نوفمبر المقبل وذلك بمتابعة وإشراف لجنة المنتخبات برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبقيادة عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات العربية.

وطالب منصور بوعصيبة كل العناصر المختارة، والأجهزة الفنية والإدارية بضرورة بذل الجهد من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل البطولة.

ووجه رئيس الاتحاد بتسخير كافة الإمكانيات الممكنة لتسهيل مهمة المنتخبات الوطنية المشاركة في المهرجان العربي بهدف تحقيق النتائج المرجوة التي تليق باسم ومكانة الإمارات في رياضة الدراجات على المستوى العربي.

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