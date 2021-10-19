«جنتيك جروب» راعياً لفريق «الشعفار جميرا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وقّع فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عقد رعاية مع شركة «جنتيك جروب» للمكملات الغذائية الصحية. وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة شركات الشعفار في دبي بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، مؤسس الفريق، ونورة الجسمي مديرة التسويق بالفريق.

وقال أسامة الشعفار إن رعاية «جنتيك جروب» سيكون لها أثر إيجابي على نتائج الفريق وتحفيز الدراجين على مواصلة التألق، وموجهاً الشكر إلى الشركة الراعية عقد هذه الشراكة التي وصفها بالمثمرة والمهمة لدعم مسيرة فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية.

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