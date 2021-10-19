مكتوم بن حمدان بن راشد يشهد ختامي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، بميدان المرموم، ختام فعاليات تمهيدي المرموم، حيث تألقت هجن «العاصفة» وشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعرف اليوم الختامي ثمانية أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أربعة منها في سن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة خمسة كيلومترات، وتم تخصيص سيارات كجوائز لأصحاب المركز الأول في جميع الأشواط، بينما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

وتمكنت «الشاهينية» المملوكة لهجن زعبيل وتحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد من الفوز بصدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن بلغ 5:55:6 دقائق، وذهبت صدارة ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات لمؤسسة هجن العاصفة وذلك عندما قاد غياث الهلالي «شاهين» للظفر بالمركز الأول، وقاد مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» لصدارة الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات، وعادت هجن زعبيل للصدارة مجدداً من خلال الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات عبر المضمر راشد محمد مروشد الذي قاد «شاهين» للمركز الأول، وخصص الشوط الخامس الذي بلغت مسافته 5 كيلومترات لليذاع البكار المحليات، وكان من نصيب هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر غانم سعيد سالم عبر «الشاهينية»، وظفر المضمر المميز لهجن زعبيل راشد محمد مروشد بصدارة الشوط السادس لليذاع الجعدان المحليات عن طريق «شاهين»، وتمكنت هجن زعبيل من وضع بصمتها من جديد على سابع الأشواط لليذاع البكار المهجنات عن طريق «الشاهينية»، وكان ختام الأشواط من نصيب هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بفوز «شاهين» بصدارة اليذاع الجعدان المهجنات.

وتألق شعار هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشعار هجن زعبيل، من خلال مشاركتهما، أول من أمس، في تحديات سن اليذاع ضمن تمهيدي المرموم، وكسب الشعاران الأشواط الرئيسية الأربعة.

وقدم مضمر هجن زعبيل راشد محمد مروشد «الشاهينية» على قمة اليذاع البكار المحليات، وعاد المضمر نفسه للتألق مجدداً مقدماً «شاهين» لهجن زعبيل في صدارة اليذاع الجعدان المحليات، وكان الناموس في شوطي اليذاع المهجنات من نصيب شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث نجحت «الشاهينية» في حصد ناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار المهجنات، فيما أهدى «شاهين» الشعار ذا اللونين الأزرق والأبيض ناموس اليذاع الجعدان المهجنات.

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وتنافست أول من أمس، هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا لمسافة أربعة كيلومترات، وفازت «الشاهينية» لهجن زعبيل بالشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، أما الشوط الثاني والمخصص للقايا الجعدان المهجنات فقد كان من نصيب هجن سيح السلم حيث خطف «شاهين» اللقب، وفازت هجن العاصفة بالشوط الثالث للقايا البكار المهجنات عبر «الشاهينية»، وذهب الشوط الرابع إلى هجن سيح السلم بلقب اللقايا الجعدان المهجنات عبر «الحساس».

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أنهت هجن أبناء القبائل مشاركتها في تمهيدي المرموم، وذلك من خلال أربعة أشواط لسن اللقايا، وفاز «نسايم» بشعار عمير العامري بالشوط الأول، و«زاخر» لخليل الشامسي بالثاني، و«شاهين» لسعيد مروشد بالثالث، وظفر شعار سلطان الغفلي بلقب الشوط الرابع.

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