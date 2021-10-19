راشد القمزي عاشق القمة في مونديال الفورمولا 2

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أكد راشد القمزي موهبته الكبيرة في سباقات الفورمولا 2 للزوارق السريعة، وأثبت أنه أحد نجوم المونديال لهذه الفئة، مهدياً الإمارات اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه «هاتريك»، بقيادته زورق أبوظبي 35 للمركز الأول في السباق الرئيسي للجولة الختامية من بطولة العالم في البرتغال، مكرراً إنجازه في البطولة نفسها في موسمي 2017 و2019.

وبرهن القمزي أنه عاشق للقمة وسط أقوى التحديات وشهد مونديال الفورمولا 2، بالبرتغال تصميمه الفريد على تحقيق إنجاز للإمارات بداية من فوزه بسباق الزمن بالجولة الأخيرة «الثالثة»، ولم يتنازل عن المقدمة طوال 45 دورة في السباق الرئيس، حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، معلناً تفوقه على بطل العالم السابق البرتغالي بينافنت بفارق 8.686 ثوانٍ فقط.

وهو الفوز الرابع على التوالي للقمزي في سباق الجائزة الكبرى بالبرتغال، والثاني له عالمياً بالموسم الحالي بعد تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2 ببولندا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز