«الأولمبية» تكرّم القيادات الرياضية غداً

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية، غداً، ملتقى مع شركائها الاستراتيجيين، لتكريم القيادات التي تقلدت مناصب رياضية على المستويين القاري والدولي، وتكريم القائمين على صياغة دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، وتكريم القيادات الرياضية الوطنية، التي أسهمت في إنجاح ورش العمل والجمعيات العمومية للاتحادات بشأن دليل الحوكمة، بجانب تكريم مجالس إدارات الاتحادات، التي قامت بتوفيق أوضاعها وفق أحكام الدليل، والرياضيين الواعدين القادرين على تحقيق إنجازات دولية.

ويتم خلال الملتقى إطلاق أجندة الأكاديمية الأولمبية الوطنية، والتي تستهدف عدداً من البرامج التدريبية الأولى من نوعها في القطاع الرياضي، بهدف تمكين الكوادر الوطنية في مجالات العمل الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز