التونسية أنس جابر تتقدم إلى التصنيف الثامن عالمياً

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

حققت التونسية أنس جابر،«27 عاماً» إنجازاً عربياً غير مسبوق في تنس المحترفات، متقدمة إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي الصادر أمس، بفضل النتائج الجيدة التي حققتها في 2021 آخرها بلوغها نصف نهائي بطولة انديان ويلز السبت الماضي، وحققت النجمة التونسية 48 انتصاراً حتى الآن، وهو أكبر عدد من الانتصارات تحققه لاعبة في بطولات المحترفات في 2021.

وتعد أنس جابر، أول لاعبة عربية تحصل على لقب بطولة في تنس المحترفات بحصدها لقب دورة برمنغهام يونيو الماضي. وأكدت بعد دخولها بين أول عشر مصنفات في العالم أن الحلم أصبح حقيقة، وقالت: هذا أمر كنت أريده، منذ أن كنت أبلغ 16 عاماً، الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية، أعلم أنني أستحق هذا المكان منذ فترة طويلة، وأسعى للتأكيد أنني أستحقه.

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