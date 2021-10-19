منتخبنا مع السعودية والبحرين في «ديفيز للتنس»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وضعت قرعة تصفيات كأس ديفيز للتنس منتخبنا الوطني في مجموعة متوازنة مع السعودية والبحرين وغوام بالمجموعة الأولى، وتلعب منتخبات تركمانستان وعمان والعراق ومنغوليا في «الثانية»، وإيران وكمبوديا وقرغيزستان واليمن في «الثالثة» وهي المشاركة الـ28 للمنتخب في البطولة، التي تنطلق الاثنين المقبل، ويمثل المنتخب 4 لاعبين هم: عبد الرحمن الجناحي وحمد الجناحي ومحمود نادر وعمر بهروزيان، ويرأس البعثة إلى البحرين مقر التصفيات محمود البلوشي مدير المنتخب.

وعبر ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس عن ثقته بنجاح لاعبي الإمارات في تقديم مستويات مميزة، خلال المنافسات وتحقيق الانتصارات الكفيلة بالوصول لمرحلة متقدمة في البطولة.

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