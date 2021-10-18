شباب الأهلي يبتعد بصدارة دوري السلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

ابتعد فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي بصدارة مسابقة الدوري العام بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً على ضيفه الوصل بفارق 43 نقطة بنتيجة «109 ـ 66»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز الشارقة على مضيفه النصر «84 - 64»، والبطائح على الوحدة «95 - 60» في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة.

وتصدر حامل اللقب شباب الأهلي الترتيب العام برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كل من الشارقة والنصر والبطائح والوصل، ويقبع الوحدة في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وعرف شباب الأهلي كيفية تسجيل فوزه العريض على الوصل، بعد نيل الأفضلية بنتائج الفترات الأربع للمباراة، «28 ـ 23 و26 ـ 15 و29 ـ 12 و26 ـ 16»، ونجح الشارقة في حسم لقاء النصر، بنيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع «20 ـ 18 و22 ـ 9 و20 ـ 14»، فيما اكتفى النصر بكسب نتيجة الربع الثالث «23 ـ 22».

وفرض البطائح أفضليته المطلقة على نتائج الفترات الثلاث الأولى للقاء الوحدة، «32 ـ 8 و27 - 16 و21 ـ 18»، قبل أن تذهب نتيجة الفترة الرابعة لصالح الوحدة 18 ـ 15".

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