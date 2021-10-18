شرطة أبوظبي بطلاً للسباحة والإنقاذ

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

توج اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة السباحة والإنقاذ «في البحر»، والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، لمسافة 600 متر بنظام التتابع، ضمن درع القائد العام لشرطة أبوظبي للتفوق الرياضي، وتضمنت سباحة «بحر تتابع»، بمشاركة 9 فرق و35 لاعباً يمثلون القطاعات الشرطية، وجاء فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ ثانياً، وقطاع المهام الخاصة ثالثاً، واشتملت المنافسات على السباحة من دون زعانف، وتمرير طوق النجاة للضحية، وضم كل فريق 4 لاعبين.

وأشاد مدير قطاع المالية والخدمات بالمستوى الجيد لتنظيم البطولة، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة، وتشجيع وتحفيز كل المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

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