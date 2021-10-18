«أبوظبي إتش إس بي سي» في «ياس لينكس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس لاستضافة منافسات نسخة العام المقبل أول مرة في تاريخ البطولة التي تعد المحطة الأولى ضمن سلسلة بطولات رولكس الأوروبية 2022.

وحصد ملعب ياس لينكس الذي صممه كايل فيليبس، المرتبة 48 ضمن تصنيف مجلة غولف دايجست لأفضل 100 ملعب غولف في العالم، ويساهم احتضانه لهذه المسابقة المرموقة من 20 ولغاية 23 يناير 2022 في منحها بعداً جديداً، كونه ينتقل بها إلى واحدة من أسرع وجهات المتعة والترفيه نمواً في أبوظبي.

وكان نادي أبوظبي للغولف استضاف جميع نسخ البطولة منذ إطلاقها عام 2006.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بجميع منشآتنا الرياضية التي تستضيف مختلف الفعاليات وتدعم نجاحات خططنا، ونحرص من خلال نقل البطولة الحائزة مجموعة كبيرة من الجوائز العالمية إلى ملعب ياس لينكس المرة الأولى، لإضفاء المزيد من التميز والإبهار التنظيمي لمسيرة البطولة والعمل على تقديم نسخة استثنائية وخصوصاً أنها تقام في جزيرة ياس الوجهة السياحية العالمية، متطلعين مع الشركاء لتجسيد تجربة جديدة حافلة بالتقدم والازدهار للبطولة».

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