شباب الأهلي يستقبل الوصل في أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تستأنف مسابقة دوري كرة اليد للرجال، في السابعة مساء اليوم، بإقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور التمهيدي، حيث يستضيف شباب الأهلي فريق الوصل، ويواجه دبا الحصن فريق النصر في ملعب الأخير.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت مباراتي الشارقة والجزيرة، ومليحة والعين إلى يوم الثلاثاء 9 نوفمبر المقبل.

تأتي مباراتي اليوم عقب توقف أسبوعين، دخل فيهما المنتخب الوطني معسكرين داخليين، في إطار تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية بمدينة جدة السعودية في يناير 2022، بجانب مشاركة فريقي العين والجزيرة في بطولة الأمير فيصل بن فهد الـ26 للأندية أبطال الدوري، المقررة إقامتها في مدينة الحمامات التونسية يوم 23 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يتطلع فريق شباب الأهلي للفوز على ضيفه فريق الوصل، أملاً باعتلاء قمة المسابقة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط تمنحه الصدارة وبفارق نقطة عن الشارقة المتصدر برصيد 9 نقاط، في ختام الجولة الثالثة، فيما ينشد فريق الوصل العودة إلى معقله بالفوز والدخول هو الآخر في دائرة الصدارة، حيث لديه 7 نقاط ومنحه فارق الأهداف الوصافة عن مضيفه اليوم بختام الجولة الثالثة.

على الجانب الآخر.. يسعى فريق النصر للفوز على ضيفه فريق دبا الحصن، ومن ثم التقدم للمركز الثالث، حيث يخوض مباراته اليوم بموقعه السادس بفارق الأهداف عن فريق الجزيرة ورصيد كل منهما 6 نقاط، أما فريق دبا، فيمني النفس بالخروج بنتيجة مرضية يضمد بها جراحه بعد خسائره في جولاته الثلاث، وتوقف رصيده عند 3 نقاط.

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