الإمارات للدراجات يحل ضيفا على إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

مع انتهاء موسم سباقات الدراجات لعام 2021، يبدأ فريق الإمارات للدراجات الهوائية اليوم معسكرا تدريبيا يستمر 7 أيام بين دبي وأبوظبي، في إطار استعدادات الفريق لموسم 2022.

وسيشارك الدراجون خلال تواجدهم في الدولة في فعاليتين مجتمعيتين تستضيفهما دبي وأبوظبي في 19 و23 أكتوبر على التوالي، فضلاً عن مشاركتهم في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى الترويج لرياضة الدراجات في جميع أنحاء الدولة. وستتاح للفريق فرصة استضافته في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير فريق الإمارات - بهذه المناسبة - : " بعد موسم مذهل حقق فيه فريق الإمارات العديد من النجاحات والإنجازات، يسرنا أن نستقبل دراجي الفريق مرة أخرى في دولة الإمارات، و ستتاح لهم فرصة لقاء أصدقائهم ورعاة الفريق، والاحتفاء بإنجازاتهم البارزة هذا العام. وهذا ليس بغريب حيث يحتفي الجميع بالفريق في كل زيارة يقوم بها، ويتلقى دعم الجمهور أينما حلّ بفضل تأثيره الإيجابي في تعزيز رياضة الدراجات في جميع أنحاء الإمارات. ومن المهم لنا أن نتواجد هنا وأن نتواصل مع كل الأشخاص الذين يساهمون في إنجاح رحلة الفريق ".

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