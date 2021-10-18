قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد لأول مرة في دبي

المصدر: البيان

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم أكبر حدث في الرياضات الجليدية وهو "دبي آيس شو"، ضمن احتفالات الدولة بعام الخمسين واستضافة إكسبو دبي 2020 الذي يجتمع فيه العالم تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وفي إطار نشر وتطوير الرياضات الجليدية في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم فيه توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الحدث بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي اتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وسعادة أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وألكسي مورزوف رئيس رابطة "دوري كونتيننتال للهوكي"، وألكسندر كريلوف رئيس نادي "إتش سي أفانجارد".

وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن تنظيم مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد التي تضم أقوى فريقين في بطولة "دوري كونتيننتال للهوكي" والتي ستقام للمرة الأولى في دبي بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات للاستعراض على الجليد من بينها الاستعراض العالمي (الأميرة النائمة) وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021 في قاعة كوكاكولا أرينا.

وقال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: "سيتم تنظيم فعاليات (دبي آيس شو) تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني وعام الخمسين، الذي يمثل قيمة كبيرة لنا وهو يتوج مرحلة حافلة بالإنجازات التي رسمتها القيادة الرشيدة ونفذها أبناء الوطن المخلصين، وبداية مرحلة مقبلة على ذات النهج ستكون حافلة بإنجازات أكبر، ويحتفل الجميع بهذه المناسبة الغالية علينا ونحن نعمل على أن يكون هذا العام حافلًا بأحداث رياضية كبرى تتناسب مع قيمة هذا الحدث وتكون مؤشرًا إيجابيًا على النمو والتطور الذي سيشهده القطاع الرياضي عمومًا وقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية خصوصًا، كما نعمل مع منظمي الفعاليات الرياضية من مختلف القطاعات على تعزيز الاستثمار في مجال نشر وتطوير الرياضات الجليدية وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى لهذه الرياضات في دبي".

وأضاف حارب: "يسرنا أن تستضيف دبي هذا الحدث العالمي الذي يقام هنا لأول مرة ويضم أبرز مباراة في دوري كونتيننتال لهوكي الجليد التي يشارك فيه أقوى فريقين في هذا الدوري العالمي، ويسعدنا اليوم أن نجتمع لنوقع مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي التي أصبحت شريكًا استراتيجيًا في العديد من الفعاليات الرياضية التي تساهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة أفراد المجتمع وتحافظ على صحتهم وسعادتهم، إلى جانب أصدقائنا من روسيا "دوري كونتيننتال للهوكي" ونادي "أفانغارد للهوكي"، لنطلق مبادرة جديدة ستساهم في نشر وتطوير رياضة هوكي الجليد بالدولة، وسنحرص على أن يتم تنظيم هذا الحدث سنويًا في دبي ليكون أحد أبرز الفعاليات الرياضية على أجندتنا السنوية مما يساهم في تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لمتابعة وممارسة الرياضة التي يفضلونها".

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع دوري كونتيننتال الهوكي KHL، ونادي "أفانجارد" للهوكي، ومجلس دبي الرياضي بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات والألعاب الرياضية على اختلاف أنواعها، وكذلك دعم الجهود التي تساهم في نمو قطاع السياحة الرياضية في الإمارة".

وأضاف الخاجة قائلا: "سنعمل على توفير كافة أشكال الدعم لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام ومتابعة ملايين المشجعين، وأيضا الترويج لها في هذه المنطقة من العالم، لاسيما على منصتنا الرقمية (جدول فعاليات دبي)، التي تضم قائمة بأبرز الفعاليات والأحداث الرئيسية التي تستضيفها دبي على مدار العام. ونتطلع لاستقبال نخبة من ألمع نجوم هذه الرياضة، وأشهر فرق الهوكي مع التزامنا بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف واللاعبين والطاقم الفني والموظفين والجمهور، كونها تأتي في مقدمة أولوياتنا، كما أن استضافة هذا الحدث سيرسخ من مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات أماناً حول العالم".

وقال أليكسي موروزوف رئيس رابطة دوري كونتيننتال لهوكي الجليد: "نحن متحمسون لاستئناف منافسات هذا الدوري العالمي بعد توقف عامين تقريبًا، ونحن سعداء بأن تكون دبي هي المستضيفة للحدث بعد هذه الفترة من التوقف، خاصة بأنه سيشهد مواجهة أقوى فريقين في دوري كونتيننتال والتي أسفرت المواجهة بينهما خلال التصفيات الأخيرة عن واحدة من أفضل المباريات في تاريخ الدوري بأكمله، ونتوقع أن تكون المباراة هنا في دبي أكثر قوة وتنافسًا، ونشكر مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على هذا التعاون لنشر لعبة الهوكي في هذا البلد الرائع الذي يعد أرضًا خصبة لتطوير لعبة هوكي الجليد، وسنبذل قصارى جهدنا لأن يصبح دوري كونتيننتال معروفًا لدى الجميع وأن تكون هذه المباراة حدثًا لا ينسى".

فيما قال ألكسندر كريلوف، رئيس مجلس إدارة نادي "أفانجارد": " نشكر الدوري العالمي للهوكي على ثقته فينا لتنظيم هذا الحدث في دبي، كما نشكر ومجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة بدبي على دعهما لتنظيم هذا الحدث، التي يسعدنا كثيرًا التواجد فيها، كما يسعدنا أن نمثل مدينة أومسك في اليوم الرسمي لروسيا في إكسبو دبي 2020، إنه لشرف لنا ومسؤولية كبيرة علينا، نحن أبطال حاليون ليس فقط على الجليد، ولكن أيضًا في التسويق والتفاعل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لذلك ليس لدي أدنى شك في أن خبرتنا ستساعدنا على تقديم عرضًا رائعًا في (دبي آيس شو)، وسيكون تحديًا كبيرًا لنادينا لكي يتمكن من تجهيز القاعة التي لم تستضف أي ألعاب جليدية من قبل في وقت قصير لتكون جاهزة لاستضافة منافسات رسمية، نحن بحاجة إلى عمل تفاصيل كثيرة، وأنا واثق من أننا سننجح في إقامة حدث سيكون مصدر فخر ليس فقط لدوري كونتيننتال، ولكن الجميع سيكون فخور بها، وسنعلن في المستقبل القريب عن بدء إصدار تذاكر معرض دبي للجليد، ونخطط لعقد عدد من الأحداث المشوقة التي لا تُنسى، بما في ذلك عرض الجليد (الأميرة النائمة)، لتتسنى الفرصة للجمهور في دبي لاستكشاف الهوكي الروسي والرياضات الجليدية، نتطلع إلى رؤيتكم في دبي في أوائل ديسمبر".

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