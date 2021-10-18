رالي أبوظبي الصحراوي.. النسخة 30 تنطلق 5 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين خلال الفترة من 5 – 11 نوفمبر المقبل.

يعد الرالي أطول الراليات الصحراوية في الشرق الأوسط ويجمع كبار السائقين والدراجين من كل أنحاء العالم للمشاركة في اختبار حقيقي آخر للمهارة والقدرة والملاحة للفوز بباقة من الألقاب العالمية.

ويعتبر رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) لعام 2021، والتي أدرج فيها في العام 1993، وذلك بعد مرور عامين على انطلاقه. وسيكون لهذا الحدث تأثير قوي على بطولة كأس العالم هذا العام، والتي ستقام جولتها الختامية في المملكة العربية السعودية بعد شهر.

ويأتي رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام خاتمة لجولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية (فيم)، وذلك بعد الجولات السابقة في كازاخستان وروسيا والبرازيل والمغرب إضافة إلى كونه اختباراً لأفضل الدراجين منذ عام 1995 سواء الدراجات النارية بعجلتين أم دراجات الكوادس بأربع عجلات.

فخر

وقال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات (EMSO) ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: «نشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لرعايته المتواصلة لرالي أبوظبي الصحراوي الذي صمد أمام اختبار الزمن على الرغم من العديد من التحديات والتغييرات التي طرأت على رياضة السيارات منذ انطلاقة الرالي».

وأضاف: «لم يكن تنظيم هذا الحدث ممكناً لولا الدعم الحكومي الكبير، ودعم شركائنا الاستراتيجيين الذي تلقيناه ونحن ممتنون للغاية لذلك، وفخورون بأن رالي أبوظبي الصحراوي لا يزال يجذب الكثير من الاهتمام بعد 30 عاماً، حيث وضعنا هدفاً رئيسياً منذ البداية ومعايير لراليات كأس العالم الصحراوية وجذب الاهتمام الدولي لدولة الإمارات، والسماح لأبناء الدولة وغيرهم من المنافسين المحليين بمشاركة المسرح العالمي مع نخبة من أبطال الراليات الطويلة في رالي أبوظبي الصحراوي».

قصة نجاح

ويعتبر رالي أبوظبي الصحراوي أحد أكبر قصص النجاح في رياضة السيارات في الشرق الأوسط، مستفيداً من التضاريس الصحراوية في منطقة الظفرة، ويظل مغامرة رائعة يشق طريقه عبر الكثبان الشاهقة، وبالنسبة للكثيرين فإن مجرد اجتياز مراحل الرالي والوصول إلى نهايته يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته.

وتضم قائمة الفائزين في الرالي العديد من الأسماء الرياضية الأكثر شهرة ومن بين الفائزين بألقاب بطولة السيارات أسطورة الراليات آري فاتانين والعديد من خبراء الراليات الصحراوية مثل لوك ألفاند وناني روما وناصر العطية وستيفان بيترهانسل الذي فاز للمرة السادسة بلقب السيارات في رالي عام 2019 ليعادل الرقم القياسي الذي حققه جان لويس شليسر.

ويعد مارك كوما وسيريل ديسبري اثنان من أكبر النجوم في تاريخ الراليات الصحراوية في فئة الدراجات النارية، حيث تشاطرا بتحقيق 13 لقباً في راليات كأس العالم الصحراوية في الفترة من 2001 – 2015، ومنذ ذلك الحين هيمنت مجموعة جديدة من الدراجين على هذه الرياضة ضمت فوزين لسام سوندرلاند، وفوز واحد لكل من توبي برايس وبابلو كوينتانيلا.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي الثلاثين برعاية ودعم عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، وسيتخذ من حلبة مرسى ياس مقراً رئيسياً له، حيث سيبدأ المتنافسون الوصول إلى مقر الرالي الرئيسي يوم الجمعة 5 نوفمبر لتوثيق المستندات والفحص الفني للسيارات وسيارات الباغي والدراجات النارية ودراجات الكوادس.

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