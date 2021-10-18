«عجمان 60» نجم افتتاح موسم قوارب التجديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج القارب «عجمان 60» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي بطلاً لمنافسات الشوط الأول من الجولة الافتتاحية لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي جرت أحداثها أول من أمس، ليخطف الأضواء بين القوارب النخبة، فيما شهد الشوط الثاني من الأمسية سيطرة بحرينية بفوز القارب «كي أتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البو سميط.

وشهد الحدث الكبير مشاركة 30 قارباً على متنها 270 فرداً جسدوا ملحمة تراثية في أرقى الواجهات السياحية في دانة الدنيا دبي، وبين أجمل معالمها قلب دبي النابض قبالة ممشي الجداف 2 وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية في قناة دبي المائية، حيث رسم مسار السباق مشهداً فريداً بإطلالته على أعلى بناء شيّده الإنسان برج خليفة، وكذلك خط النهاية عند خور دبي وواجهة فيستفال سيتي.

وتفوق القارب عجمان 60 في الشوط الأول الذي شهد مشاركة 16 قارباً بعد أداء قوي من الطاقم وحنكة النوخذة جمعة يوسف الجنيبي في الأمتار الأخيرة مع منافسه القارب أساس 39 لمالكه خليفة بن شاهين وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم.

إثارة

وحمل الشوط الثاني إثارة كبيرة ومنافسة حامية بين 13 قارباً انطلقت بقوة، وشهد الشوط سيطرة بحرينية بحصول قاربي الأشقاء من مملكة البحرين كي أتش كي 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، وفيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبد الله خليفة الحدي على المركزين الأول والثاني على التوالي، بينما حصل قارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد إسماعيل الفلاسي على المركز الثالث.

وقام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم القمزي مشرف السباق والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأول في كل شوط وسط فرحة الأطقم والبحارة المشاركين في التظاهرة التراثية البحرية الكبيرة.

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