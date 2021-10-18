دبي تحتضن أكبر أحداث الرياضات الجليدية في ديسمبر

المصدر: دبي- علي الظاهري

كشف مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم أكبر حدث في الرياضات الجليدية، وهو «دبي آيس شو»، تزامناً مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، واستضافة إكسبو 2020 دبي، وفي إطار نشر وتطوير الرياضات الجليدة في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وألكسي مورزوف رئيس رابطة «دوري كونتيننتال للهوكي»، وألكسندر كريلوف رئيس نادي «إتش سي أفانجارد»، وتم خلال المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الحدث بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وتم الإعلان خلال المؤتمر، عن تنظيم مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد، التي تضم أقوى فريقين في بطولة «دوري كونتيننتال للهوكي»، والتي ستقام للمرة الأولى في دبي، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات للاستعراض على الجليد، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا.

هدف

وقال سعيد حارب: إن تنظيم فعاليات «دبي آيس شو»، يتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني وعام الخمسين، الذي يمثل قيمة كبيرة لنا، وهو يتوج مرحلة حافلة بالإنجازات التي رسمتها القيادة الرشيدة، ونفذها أبناء الوطن المخلصون، وبداية مرحلة مقبلة على ذات النهج، ستكون حافلة بإنجازات أكبر.

وأضاف: نعمل على أن يكون هذا العام حافلاً بأحداث رياضية كبرى، تتناسب مع قيمة هذا الحدث، وتكون مؤشراً إيجابياً على النمو والتطور الذي سيشهده القطاع الرياضي عموماً، وقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية خصوصاً، كما نعمل مع منظمي الفعاليات الرياضية من مختلف القطاعات، على تعزيز الاستثمار في مجال نشر وتطوير الرياضات الجليدية، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى لهذه الرياضات في دبي.

وأعرب سعيد حارب عن سعادته باستضافة دبي للحدث العالمي، الذي يقام هنا لأول مرة، ويضم أبرز مباراة في دوري كونتيننتال لهوكي الجليد، بمشاركة أقوى فريقين في هذا الدوري العالمي، وقال: سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي أصبحت شريكاً استراتيجياً في العديد من الفعاليات الرياضية، التي تسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، والنشاط البدني بين كافة أفراد المجتمع، وتحافظ على صحتهم وسعادتهم، إلى جانب أصدقائنا من روسيا «دوري كونتيننتال للهوكي»، ونادي «أفانغارد للهوكي»، لنطلق مبادرة جديدة، ستسهم في نشر وتطوير رياضة هوكي الجليد بالدولة، وسنحرص على أن يتم تنظيم هذا الحدث سنوياً في دبي، ليكون أحد أبرز الفعاليات الرياضية على أجندتنا السنوية، ما يسهم في تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية.

مكانة عالمية

وأكد أحمد الخاجة، أن توقيع الاتفاقية، يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات والألعاب الرياضية، على اختلاف أنواعها، وكذلك دعم الجهود التي تسهم في نمو قطاع السياحة الرياضية في الإمارة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل لتوفير كافة أشكال الدعم لهذه الرياضة، التي تحظى باهتمام ومتابعة ملايين المشجعين، وأيضاً الترويج لها في هذه المنطقة من العالم، لا سيما على المنصة الرقمية «جدول فعاليات دبي»، التي تضم قائمة بأبرز الفعاليات والأحداث الرئيسة التي تستضيفها دبي على مدار العام.

مواجهة قوية

وعبّر أليكسي موروزوف، عن حماسه لاستئناف منافسات هذا الدوري العالمي، بعد توقف عامين تقريباً، خاصة وأن دبي هي المستضيفة للحدث، الذي سيشهد مواجهة أقوى فريقين في دوري كونتيننتال، بعد التصفيات الأخيرة التي أسفرت عن واحدة من أفضل المباريات في تاريخ الدوري بكامله، ومن المتوقع أن تكون المباراة في دبي، أكثر قوة وتنافساً، متوجهاً بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، على هذا التعاون.

وأعرب ألكسندر كريلوف، عن فخره واعتزازه بإقامة الحدث في يوم روسيا الرسمي في إكسبو دبي 2020، وقال: أنا واثق من أننا سننجح في إقامة حدث سيكون مصدر فخر، ليس فقط لدوري كونتيننتال، ولكن الجميع سيكون فخوراً بها، وسنعلن في المستقبل القريب، عن بدء إصدار تذاكر معرض دبي للجليد، ونخطط لعقد عدد من الأحداث المشوقة، التي لا تُنسى، بما في ذلك عرض الجليد (الأميرة النائمة)».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز