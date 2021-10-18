32504 لاعبين مسجلين لدى الاتحادات الرياضية

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

كشفت مخرجات الاستبانة الفنية والمسح الميداني الذي أجرته اللجنة الأولمبية الوطنية للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بالاتحادات على مستوى الدولة في سبتمبر الماضي عن وجود 32504 رياضيين مسجلين بـ 32 اتحاداً ومنظمة وجمعية رياضية موزعة على الألعاب الجماعية والفردية والقتالية.

واستعرضت اللجنة مخرجات المسح الميداني بالملتقى الذي نظمته مؤخراً مع الرياضيين المرشحين من الاتحادات الرياضية نحو الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت الألعاب الجماعية في المرتبة الأولى من حيث أعداد الرياضيين المسجلين بالاتحادات بإجمالي 14298 لاعباً حيث نال اتحاد كرة القدم النصيب الأكبر بعدد 5846 لاعباً يليه الرجبي والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والهوكي.

كما تصدر اتحاد الملاكمة قائمة الرياضيين المسجلين بالرياضات القتالية التي بلغ إجمالي عدد الرياضيين فيها 7903 رياضيين.

وبلغ إجمالي عدد الرياضيين المسجلين بالرياضات الفردية 10302 رياضي بـ 20 اتحاداً . وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن الرياضيين المرشحين من الاتحادات للاستعداد للتأهل لأولمبياد 2024 بإجمالي 169 رياضياً من 12 اتحاداً.

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