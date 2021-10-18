ضاحي خلفان يهنئ الرجبي بإنجاز غرب آسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، أمس، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة، بحضور عدد من الإداريين ولاعبي منتخبي الرجال والسيدات، الفائزين بلقب بطولة غرب آسيا.

وهنأ معالي الفريق ضاحي خلفان أسرة اللعبة بالإنجاز، مشيداً بجهود مجلس الإدارة، لتوفير كل الإمكانات للمنتخبات ، ما أسفر عن تحقيق 5 إنجازات رياضية قارية خلال شهرين، ما يعد إنجازاً غير مسبوق لأي منتخب طوال السنوات الماضية.

وأشاد ضاحي خلفان بما حققه منتخبا الرجبي للرجال والسيدات، من بطولات مشرفة والفوز بالألقاب، مؤكداً أنها إنجازات كبيرة لرياضة الإمارات، في المحافل الدولية، مطالباً اللاعبين ببذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات، متمنياً لمنتخب الرجال التوفيق في تصفيات كأس العالم، التي ستقام في الدولة، نوفمبر المقبل لنيل إحدى بطاقات التأهل للمحفل العالمي.

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