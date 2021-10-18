مونديال الكريكيت «T20» ينطلق باستاد زايد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت «T20» للرجال في الإمارات، بتنظيم الاتحاد الدولي للعبة، وتستمر حتى 14 نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، إيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية، إسكتلندا، جنوب أفريقيا، سريلانكا وجزر الهند الغربية، وتقام بالجولة الأولى باستاد زايد للكريكيت في أبوظبي، مباراتي إيرلندا مع هولندا، وسيريلانكا مع ناميبيا، وسيتم فتح الاستاد لحضور الجماهير بنسب محددة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيم، واختبار سلبي لـ «كوفيد 19».

وتستضيف دبي 13 مباراة من منافسات البطولة، من بينها المباراة النهائية التي تقام باستاد دبي الدولي للكريكت، الذي يتسع إلى 25 ألف متفرج 14 نوفمبر، فيما تجمع المباراة الأبرز في «T20»، بين الغريمين الهند وباكستان، في دبي 24 الجاري.

من ناحية أخرى، زينت طيران الإمارات طائراتها العملاقة من طراز A380، بملصق كأس العالم للكريكيت، ويغطي مساحة واسعة على جانبي هيكلها، كما احتفت الناقلة العملاقة بكأس البطولة، ويتضمن الملصق صورة للاعبين، أحدهما يرمي والآخر يصد، على خلفية باللون الأرجواني، وأقيمت مباراة كريكيت مصغرة، قام بتحكيمها لاعب الكريكيت الهندي الدولي شيكار داوان، قبل قيام أكثر من 100 فرد بتركيب الملصق، وتخدم طيران الإمارات برحلات مباشرة، 12 دولة مشاركة في النسخة السابعة للبطولة العالمية، التي تعد أكبر حدث كريكيت يقام منذ بداية انتشار الجائحة.

وكانت موريشيوس أول وجهة زارتها هذه الطائرة، وسوف تطير خلال الأسابيع المقبلة، إلى كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وهولندا، ودول أخرى، تعد الكريكيت اللعبة الأولى فيها، وتخدمها طيران الإمارات.

فخر

وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: نحن متحمسون لإقامة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال في الإمارات، وفخورون بكوننا الناقل الرسمي، والشريك لجلب فرق من جميع أنحاء العالم للتنافس على اللقب. ويعد الملصق، إحدى وسائلنا لنشر رسالة الرياضة إلى المشجعين في جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون بشغف إلى إثارة لعبة الكريكيت، بعد توقف طويل، ونأمل أن تغطي الطائرة أكبر عدد من الدول التي تعتبر الكريكيت لعبتها المفضلة.

قال الرئيس التجاري التنفيذي لمجلس الكريكيت العالمي، أنوراغ داهيا: يسعدنا أن يتزامن انطلاق بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال، مع كشف النقاب عن الملصق على الطائرة العملاقة، ما سيكون له أكبر أثر في نشر روح البطولة عبر العالم، مع شريكنا طويل الأمد، طيران الإمارات. لقد مر أكثر من 5 سنوات على آخر T20 للرجال، وتتنامى مشاعر الإثارة والترقب لدى المشجعين، مع وصول أفضل اللاعبين في العالم إلى الإمارات وسلطنة عُمان، للتنافس على الكأس.

دعم

وتدعم طيران الإمارات لعبة الكريكيت منذ نحو 20 عاماً، وهي الناقل الرسمي والشريك العالمي لمجلس الكريكيت العالمي ICC. كما ترعى بطولة كأس العالم للكريكيت 2023، التي ستقام في الهند، بالإضافة إلى مسؤولي مباريات الحدث وحكام المباريات، الذين سيظهر شعار طيران الإمارات على زيهم الرسمي. كما تدعم طيران الإمارات، بطولتي كأس العالم T20 للسيدات، وكأس العالم للكريكيت للسيدات.

وتدعم طيران الإمارات عدداً من أندية الكريكيت، وهي الراعي الرسمي لنادي مقاطعة دورهام للكريكيت، ونادي لانكشاير كاونتي للكريكيت، مع حقوق تسمية ملعبي الناديين «الإمارات ريفرسايد»، و«الإمارات أولد ترافورد» على الترتيب، وترعى كذلك فرق T20 التي تمثل الناديين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز