رياضيون إيطاليون يشاركون تجاربهم مع زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

استقبل الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي نجوم الرياضة الحاصلين على ميداليات خلال مشاركتهم في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي يرافقهم فنيو الاتحاد الرياضي الوطني لبلادهم ضمن جولة خاصة لتبادل خبراتهم مع زوار الحدث الدولي

وشهد مدرج جناح إيطاليا استضافة حوار مفتوح مع الحائزين على الميداليات من الفرق الرياضية الإيطالية التي وصل عددها إلى أربعين ميدالية وهو ما اعتبر رقما قياسيا في الألعاب الأولمبية باليابان الصيف الماضي.

وعبر ماركو دي كوستانزو الحاصل على الميدالية البرونزية في مسابقة التجديف وأبراهام كونييدو روانو الحاصل على الميدالية البرونزية في مسابقة المصارعة الحرة وجيورجيا بوردينيون أول إمرأة إيطالية تفوز بالميدالية الفضية في رفع الأثقال عن سعادتهم بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي ..مؤكدين على قيمة تمثيل الرياضة في هذا الحدث الاستثنائي كقناةً للتبادل الثقافي وأداة للدبلوماسية غير الرسمية.

وقالت الرياضية الأولمبية جيورجيا بوردينيون : إكسبو 2020 دبي تجربة رائعة ومن الجيد أن أكون هنا كرياضية أولمبية لأشارك خبرتي مع الجيل الجديد والزوار وأتبادل الآراء والتجارب مع الآخرين.

من جانبه قال ماركو دي كوستانزو الرياضي الإيطالي الذي كان قد نال أيضا ميدالية برونزية خلال الألعاب الأولمبية في ريو 2016: هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بدبي وأنا متحمس للغاية لرؤية هذا المكان الجميل ومن المهم بالنسبة لي أن أكون هنا حيث أستطيع تعريف الجيل الجديد بالرياضات الحديثة وتعليمهم بعض التقنيات حيث أنني بدأت مسيرتي الرياضية في عمر التاسعة.

ويعتبر تواجد نجوم رياضيين أولمبيين من إيطاليا جزءاً من سلسلة أنشطة يشارك في تنظيمها الجناح الإيطالي مع اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية /CONI/ على امتداد فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي.

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