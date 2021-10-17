راشد القمزي يهدي الإمارات لقب مونديال الفورمولا 2 للزوارق السريعة

المصدر: وام

أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً، بتحقيق لقب مونديال الفورمولا 2 للزوارق السريعة، بعد فوز زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي بالسباق الرئيسي في الجولة الثالثة من بطولة العالم التي أقيمت اليوم، في مدينة فيلا فيلها دي روداو بالبرتغال

وقدم البطل الإماراتي أداء عالميا بتفوقه على بطل العالم السابق البرتغالي دوارت بينافنت بفارق 8.686 ثانية.

ويعد هذا الفوز هو الرابع على التوالي للقمزي في سباق الجائزة الكبرى في البرتغال، والثاني له عالميا هذا الموسم بعد نجاحه في تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2 في أوجستو ببولندا يوليو الماضي.

وهذا هو الانتصار العالمي الـ 13 للأسطورة ومدرب الفريق جيدو كابليني الإيطالي المخضرم منذ توليه إدارة فريق أبوظبي في فبراير 2015.

يذكر أنه يمكن لثلاثة ألقاب عالمية أخرى لسباقات الزوارق السريعة أن تجد طريقها إلى نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية قبل انتهاء الموسم الحالي.

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