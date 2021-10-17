تعاون بين «أبوظبي الرياضي» ولاغازيتا ديلو سبورت

المصدر: روما - البيان الرياضي

وقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية تعاون مع صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية الشهيرة، لرعاية طواف الإمارات، السباق العالمي الذي يشارك فيه نخبة الدراجين المحترفين والفرق العالمية.

قام بتوقيع الاتفاقية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفرانسسيكو كاريوني مدير عام لاغازيتا ديلو سبورت، وذلك في مقر الجريدة الإيطالية.

وأشاد عارف حمد العواني بالشراكة المهمة مع أشهر صحف أوروبا والعالم «لاغازيتا ديلو سبورت»، وانعكاسها الكبير في دعم الرسالة الإعلامية للفعاليات الرياضية التي تنظمها أبوظبي وفي مقدمتها طواف الإمارات، مؤكداً أن التعاون مع لاغازيتا يمثل مرحلة جديدة في إطار خططنا المتواصلة لتسليط الضوء على فعاليتنا في الصحافة الأوروبية والعالمية، وتعزيز حضورها في مشهد صناعة الرياضة العالمية، بما يعزز المكتسبات ويضاعف المنجزات الرياضية، مضيفاً: «نفخر بانضمام لاغازيتا لشركائنا المساهمين في نجاح طواف الإمارات، ونسعى من خلالها لدعم خطط الترويج للحدث بصفة أكبر، بما يوازي المكانة المرموقة التي يتصدرها في مشهد السباقات العالمية الكبرى».

شهد توقيع الاتفاقية سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، وباولو بليني المدير العام لـ شركة «آر سي اس سبورت» ونابولي ميكيلي وفابريزيو داميكو، وذلك بمقرها في مدينة ميلانو الإيطالية.

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