مباراتان استعراضيتان في افتتاح موسم البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

شهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أول من أمس إقامة مباراتين استعراضيتين للبولو خلال افتتاح الموسم في دبي وسط أجواء رائعة بالطقس الجميل ومثيرة بأداء لاعبي الفرق الأربعة.

وفاز الفريق الأزرق على العنابي بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة الافتتاح، ونجح رجا أبو الجبين «العنابي» في تسجيل أول وأسرع هدف بالموسم الجديد.

وقاد «الأزرق» محمد الحبتور ومعه حبتور الحبتور ونيكو اوسلا ودياز البيردي، فيما قاد العنابي، رجا أبو الجبين ومعه جيمس وتوماس بيلاسيوس وتوماس اريارتي.

وجمعت المباراة الأخرى فريق محمد بن دري الذي ضم راشد بن دري وفاليري تومي وايجناسيو، وفريق خالد بن دري وضم خافيير لينسينا وبترا سبنكو وتوماس بيلاسيوس وجوليرمو.

وأعرب محمد الحبتور عن سعادته باستعداد وجاهزية الملاعب والخيول، موجهاً الشكر إلى فريقي الملاعب والدعم اللوجستي لجهودهما الكبيرة للتجهيز لانطلاقة الموسم، مبدياً تفاؤله بأن الموسم الجديد سيكون حافلاً بمنافسات قوية مع العودة لممارسة النشاط بشكل اعتيادي.

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