افتتاح بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

افتتحت أول من أمس بصالة نادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي والتي نظمها اتحاد الإمارات المبارزة برعاية تيما الدولية وابسليوت للأدوات الرياضية، وذلك في مستهل سلسلة البطولات المحلية ‏للموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022، ‏حضر افتتاح البطولة محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة رئيس اللجنة المالية ودكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة ثلاث مسابقات خصصت لمسابقات الفتيات لأسلحة الايبيه والفلوريه والسابر بمشاركة 62‏ لاعبة، واستطاعت فتيات نادي بني ياس الرياضي الحصول على لقبي سلاح الشيش «الفلوريه» وسلاح السيف العربي «السابر»، ‏فيما ذهب لقب سلاح الأيبيه إلى أكاديمية أم كي أف ايه.

وعبّر محمد غانم المنصوري عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة في يومها الأول، وأشار إلى أن البطولة شهدت تقديم مستويات قوية من ‏اللاعبات تؤكد مدى التطور في مستويات لاعباتنا، وأكد المنصوري أن الموسم الرياضي سيشهد تنظيم ‏عدد كبير من البطولات والمسابقات المحلية لمختلف الفئات للجنسين ‏لتعزيز وتطوير مستويات لاعبينا ولاعباتنا، وتقدم المنصوري بالشكر للأندية المشاركة في البطولة ولمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي مستضيف البطولة ‏لتقديمه كل أنواع الدعم للاتحاد لضمان نجاح البطولة. ‏ومن ناحية أخرى تستكمل البطولة اليوم السبت بإقامة مسابقات الرجال في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر.

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