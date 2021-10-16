«دولي الطائرة» يكلف الإمارات بوضع النظام الأساسي لغرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشهر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اتحاد غرب آسيا للعبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي آري إس غراسا، مع اتحادات غرب آسيا في الإمارات أول من أمس، كما تم تكليف الإمارات بوضع مشروع النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا للطائرة.

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق غراند حياة بدبي، مناقشة إمكانيات وفرص نمو اللعبة في منطقة غرب آسيا، إلى جانب مناقشات فردية مع الاتحادات الوطنية، والاستماع إلى أهدافهم ورؤيتهم المستقبلية، وشارك خلاله غراسا، رؤية الاتحاد الدولي للطائرة للمستقبل، والشراكة الأخيرة مع سي في سي كابيتال بارتنرز، لإنشاء عالم الطائرة الحديث، وتحدث أيضاً، عن التزام الاتحاد الدولي بدعم الاتحادات الوطنية في جميع أنحاء العالم، بما فيها اتحادات منطقة غرب آسيا.

وقال غراسا: «تمكين الطائرة، برنامج تطوير ثوري في عالم الرياضة، وندعم من خلاله الفرق الوطنية والرياضيين والاتحادات الوطنية، لتحقيق أهدافهم والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وفي منطقة غرب آسيا، وافق الاتحاد الدولي للطائرة، على تنفيذ طلبات بـ 14 مشروعاً تطويرياً ما بين عامي 2017 إلى 2020، بتكلفة أكثر من 225000 دولار».

فرص

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي وفر فرصاً للاتحادات الوطنية بمنطقة غرب آسيا لاستضافة الأحداث، بما في ذلك الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية، وتلقي دعم إضافي عبر تمكين الكرة الطائرة والتضامن الأولمبي، وسيؤدي هذا الدعم الإضافي إلى زيادة مستوى الفرق الوطنية للرجال والسيدات في طائرة الصالات، والطائرة الشاطئية، وزيادة الشعبية العامة لهذه الرياضة في المنطقة.

نتائج

على جانب آخر، تأهل رجال طائرة النصر وشباب الأهلي، إلى المباراة النهائية على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والمقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب صالة نادي الوصل.

وصعد النصر إلى المباراة النهائية أول من أمس، بعد تفوقه على العين (3 - 0)، في مباراتهما بالدور قبل النهائي، على ملعب صالة نادي الجزيرة، ولحق به شباب الأهلي، حامل اللقب، بعد تفوقه على الوصل (3 - 0)، في المباراة الثانية للدور قبل النهائي، والتي أقيمت على ملعب صالة نادي النصر.

فيما حسم بني ياس، المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة، بالفوز (3-2)، على حتا الذي احتل المركز السادس، وأنهى عجمان مشواره في البطولة، بالمركز السابع، بالفوز (3 - 0)، على الجزيرة الذي حل بالمركز الثامن والأخير.

وحرص نجم طائرة النصر السابق جلبيرتو اموري، على زيارة صالة الشيخ راشد بن حمدان مساء أول من أمس، وقام بلقاء لاعبي الفريق الأول للطائرة بنادي النصر، وحضهم على مضاعفة الجهود لتحقيق الفوز في المباريات القادمة.

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة، بحضور أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، ويونس محمد شريف وكيل اللاعبين، بتقديم درع النادي تقديراً وتكريماً له.

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