برعاية هزاع بن زايد .. بطولة "أبوظبي الخمسين جراند سلام" للجودو تنطلق نوفمبر المقبل

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقام فعاليات بطولة أبوظبي الخمسين جراند سلام" للجودو لعام 2021 خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر المقبل بصالة جوجيتسو "أرينا" بمدينة زايد الرياضية.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، مشاركة مميزة من مختلف قارات العالم.

وتتواكب نسخة هذا العام مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على التأسيس.

وأوضح سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنه تم الاستعداد مبكرا لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية وخروجها على الوجه الأكمل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات.

إلى ذلك أعلن الاتحاد الدولي للجودو عبر موقعه الرسمي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة 70 دولة.

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