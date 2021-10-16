بطولة التحدي للجوجيتسو تختتم منافساتها وسط حضورٍ جماهيري كبير

المصدر: وام

أختتمت اليوم منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو للبراعم و الناشئين التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت على أرض جوجيتسو أرينا في أبوظبي وسط حضور جماهيري كبير أشعل المدرجات تشجيعا لتحفيز اللاعبين و اللاعبات الصغار وهم يسجلون خطواتهم الأولى على بساط نزال بطولة مميزة تنطلق بهم نحو الاحتراف.

شهد منافسات اليوم الثاني عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من ممثلي الاتحاد والأندية والشركاء.

و في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة حصد صغار وبراعم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول برصيد 18,580 نقطة، وحل لاعبو نادي العين في المركز الثاني برصيد 12,680 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث لفريق 777- أكاديمية بالمز الرياضية برصيد 10,640 نقطة.

و في تعليقه على نجاح البطولة قال عبد المنعم الهاشمي: "يشكل الدعم الذي تلقاه رياضة الجوجيتسو من قيادة دولتنا الرشيدة حجر الأساس لنجاحاتنا المتواصلة سوءا في الفعاليات المحلية أو العالمية.. و تترجم بطولة التحدي للجوجيتسو جهودنا الحثيثة لبناء أجيال المستقبل من محترفي الجوجيتسو على أرض الإمارات.. و لتحقيق هذا الهدف، نعتمد على استراتيجية طويلة الأمد ترتكز بشكل رئيسي على استدامة تطوير المواهب في مراحلها السنية المبكرة لتأهيلهم للمنتخب الوطني ".

وأضاف الهاشمي: " الأسرة شريك أساسي للاتحاد في تحقيق كل الانجازات في المحافل الدولية كافة مثلها مثل المدرسة التي تلعب دورا مهما في بناء الأجيال الجديدة " .. مؤكدا أن عنوان البطولة أحد أهم القيم التي تهدف رياضة الجوجيتسو إلى غرسها في نفوس لاعبيها إذ تتجاوز قيم التحدي التي يكتسبها اللاعبون حدود بساط النزال، لتكون أسلوب حياة بالنسبة لهم وتمكنهم من مواجهة مختلف التحديات في الحياة لأنهم يدركون على بساط النزال أن مواجهة الخصم بشجاعة هي السبيل الوحيد لتحقيق الفوز".

وتسهم هذه الأجواء التنافسية الاحترافية التي يوفرها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مختلف البطولات المحلية في تحضير اللاعبين للاستحقاقات العالمية خاصة اللاعبين الصغار الذين ينطلقون من منصة الفعاليات المحلية نحو العالمية.

وتجسد إضافة فئات دون 16 عاما إلى دوري نائب رئيس الدولة و دوري أم الإمارات وكأس رئيس الدولة عاملا محوريا مهما في استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو لبناء الجيل التالي من أبطال اللعبة.

و في هذا السياق، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني لناشئي الجوجيتسو: "بالنظر إلى الفئات العمرية الصغيرة التي تستهدفها البطولة، فإننا نعمل على صقل مواهب ستة أجيال متتابعة من لاعبي الجوجيتسو في الوقت ذاته ما يعني استدامة المواهب وضمان قدرتنا على رفد صفوف المنتخب الوطني بمحترفي اللعبة فور وصولهم للمرحلة العمرية الملائمة.

وعلى سبيل المثال يمارس صغار اليوم بعمر 4 سنوات رياضة الجوجيتسو ويشاركون في منافساتها على مدى ما لا يقل عن 12 عاما قبل دخول صفوف المنتخب الوطني، وبالتالي سيكونون أقرب من أي منافس عالمي للحصول على الحزام الأسود ودخول فئة المحترفين بخبرات كبيرة .. ويمكننا القول إننا سنشهد طفرة في صعود مواهب جديدة تحمل الحزام الأسود وخبراته خلال الأعوام المقبلة، ليتجاوز عدد أصحاب هذا الحزام من أبطال الإمارات نظراءهم من مختلف دول العالم".

وخلال حضوره منافسات البطولة قال لاعب منتخب الإمارات للجوجيتسو نجم نادي الوحدة بفئة الكبار سالم مبارك الظاهري: "حرصت على حضور منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو للاطلاع على ما نعتبره أملنا بمستقبل الجوجيتسو في الإمارات و أشعر بسعادة كبيرة لمستويات المنافسة الكبيرة التي تشهدها البطولة بين فئات البراعم ما يعزز ثقتنا بأنهم سيتمكنون من مواصلة مسيرتنا عند وصولهم لمرحلة الكبار، ليحملوا الشعلة من بعدنا في الوصول باسم الإمارات للعالمية.. وأنصح اللاعبين الصغار بمواصلة العمل وعدم الاستسلام أمام أي تحديات خاصة وأنهم يحظون بدعم مطلق من القيادة الرشيدة التي تقدم مختلف أشكال الدعم لتمكينهم من الوصول إلى القمة".

واستقطبت بطولة التحدي للجوجيتسو على مدى يوميها مشاركة المئات من اللاعبين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والذين تراوحت أعمراهم بين 4 و15 عاما وأتاحت للمدربين والأندية استكشاف مواضع القوة والضعف والعمل على تطوير الخطط التدريبية للارتقاء بمستويات أدائهم.

من ناحيته قال خالد القدحة، والد اللاعبة السعودية المقيمة في الإمارات هديل القدحة الفائزة بالميدالية الذهبية عن فئة 10 سنوات من فريق جوجيتسو أرينا: "بدأت هديل ممارسة الجوجيتسو كهواية وفن، وأبدت مدربتها اعجابها الكبير بمواهبها وشجاعتها على الالتزام ببرامج التدريب وخوض المنافسات والبطولات.. و بعد فوز هديل بالميدالية البرونزية في أول مشاركة لها، تمكنت اليوم من حصد الذهبية، في مؤشر واضح على تطور مهاراتها.. و لمسنا الأثر الكبير للرياضة على تطور شخصيتها وتفاعلها مع زملائها وعائلتها خاصة من حيث الالتزام حيث لعبت الجوجيتسو دورا مهما في تمكينها من الموازنة بين دراستها وتدريبها، لتتمكن من تحقيق التميز في المجالين".

وقال حمزة ناصر لاعب نادي العين الفائز بالميدالية الذهبية في فئة 15 عاما:" منافسات اليوم كانت قوية جدا، وتصب في صالح تحضيرنا لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل.. وفي كل مرة نشارك فيها في البطولات المحلية، نشعر بفخر كبير بالدعم الذي نلقاه لتمكيننا من الارتقاء بأدائنا نحو أعلى المستويات الأمر الذي يحملنا مسؤولية كبرى لمواصلة العمل والتدريب لنتمكن من تمثيل دولة الإمارات في المنافسات الدولية بالشكل الذي يليق بحضورها العالمي على خارطة اللعبة".



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