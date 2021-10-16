«التجديف 30 قدماً» يبحر في «القناة المائية» ويبرز معالم دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد قناة دبي المائية بمنطقة الجداف اليوم انطلاق سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، في تظاهرة رياضية تراثية بحرية كبيرة ويعكس اختيار مسار قناة دبي المائية اهتمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة بإبراز معالم دبي الرائعة في قلب دبي ومنها برج خليفة ومرسى دبي كريك هاربور. ويعد المرسى أحدث الوجهات السياحية، إضافة لقربه من أحد المعالم البيئية محمية خور دبي للحياة الفطرية.

ينظم السباق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021 - 2022، ويجمع نخبة النواخذة والملاك والبحارة في رياضة قوارب التجديف المحلية من أبناء الدولة والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الذين يشاركون من خلال قوارب الأشقاء من البحرين وسلطنة عمان، وينطلق الشوط الأول في الرابعة عصراً باتجاه خط النهاية عند خور دبي وفستيفال سيتي لمسافة تزيد على 2.3 كلم.

قرعة

ويترقب النواخذة والبحارة إجراءات سحب القرعة لتوزيع القوارب المشاركة على شوطين، أحدهما يحمل اللون البرتقالي، والآخر يحمل اللون الأزرق، كما تتضمن التعليمات مشاركة 9 أفراد في كل قارب من بينهم سكوني و8 بحارة (7 مواطنين واثنان من المقيمين).

وتبرز في قائمة النواخذة أسماء معروفة بتألقها في البطولة العريقة من بينها بدر عبد الحكيم ومحمد الياسي وإسماعيل جمعة وعبيد الحمادي وصالح الشحي ونواف المرعي وخلفان الزعابي وسالم مسعود وناصر المسماري ومحمد إسماعيل الفلاسي وإبراهيم سلطان المرزوقي وأحمد إبراهيم الحمادي، إضافة إلى أحمد البوسميط (البحرين) وحميد البحري (عمان). ووجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى الجهات المتعاونة في إنجاح الحدث الكبير، وفي مقدمتها مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في أسرة قنوات دبي الرياضية التي أكملت استعدادها لنقل السباق بلمسات المخرج محمد الكتبي وبصوت المعلق عبد الله سويدان والمراسل محمد مبارك.

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ويعد سباق اليوم واحداً من سباقين سيتم اعتماد نقاط الترتيب العام فيهما من أجل اختيار أصحاب المراكز من الأول وحتى العشرين للمشاركة في أغلى بطولات موسم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق كأس آل مكتوم 2021، والذي يقام 24 ديسمبر المقبل ويحمل هذا العام نسخة اليوبيل الفضي.

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