ختام ناجح لسباق «دواثلون عجمان»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان بنجاح النسخة الثانية من سباق «دواثلون عجمان» الذي نظّمته، بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن الأجندة الرياضية الخاصة بالإمارة لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة فيها.

واشتمل السباق على رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية، وتم في الختام تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل عن كل فئة.

وأكّد سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان، سعي الدائرة الدائم إلى تكثيف الفعاليات الرياضية والتراثية والثقافية في سبيل تعزيز التكامل بين هذه القطاعات، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 الرياضية من خلال الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتزّ بانتمائه وهويته الوطنية، وإبراز الدور المهم للرياضة من ناحية التنمية الاجتماعية.

وقال سباق «دواثلون عجمان» وغيره من الفعاليات الرياضية والجماهيرية تساهم في تعزيز النشاط السياحي في الإمارات، مشيراً إلى أن عجمان أثبتت دائماً قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى النشاط السياحي ونمو كل القطاعات الحيوية في الإمارة.

أقيم «دواثلون عجمان» تحت رعاية كل من شركة الزوراء للتطوير العقاري كراعٍ مضيف، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة، وشرطة عجمان، ومستشفى أمينة، ومستشفى السعودي الألماني - عجمان، وسيكل كراج، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق أسعد شعب التطوعي، وفريق ساند التطوعي، وبوكاري سويت.

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