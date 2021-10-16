زوارق أبوظبي والشارقة تسابق الزمن في مونديال «الفورمولا 2»

المصدر: البرتغال - وام

تستأنف اليوم على ضفاف نهر دورو البرتغالي منافسات السرعة مع انطلاق سباق الزمن الأفضل وتصفيات السرعة ضمن الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، لضمان الحصول على انطلاقة متقدمة عبر السباق الرئيسي للجولة الذي ينطلق غداً ويحدد هوية الفائز بلقب البطولة هذا الموسم.

وتشهد الجولة مشاركة 16 زورقاً من 10 دول في مقدمتها الإمارات من خلال «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي، و«أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري، و«الشارقة 17» بقيادة فرديناند زيندبيرجن.

وقامت اللجنة المنظمة للسباق بإجراء بعض التغييرات من خلال تصفيات السرعة، وتم إلغاء التصفية الأولى من السرعة، وستقتصر المنافسة على التصفية الثانية التي تدخل من خلالها كل الزوارق للمشاركة، ثم تتأهل الزوارق الستة الأوائل للتصفية الثالثة والختامية والتي تحدد هوية أصحاب الأزمنة الأفضل.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط واللوائح التي يجب عدم تجاوزها في سباق الزمن الأفضل في آخر تصفية أهمها ألا يقوم أي زورق بأكثر من 15 دورة وإلا ستعتبر نتيجته ملغية، بالإضافة إلى التنبيه على عدم إغلاق المسار والعبث مع بقية الزوارق بعدم إعطائها الفرصة للتجاوز والوصول للأمام.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن الفريق مستعد وجاهز للتأقلم مع أي نظام يتم وضعه بما في ذلك إلغاء التصفية الأولى، وهدفنا الرئيس رفع اسم الإمارات عالياً، وقال: أبطالنا جاهزون لمواجهة أي سيناريوهات، وما نركز عليه هو محاولة الوصول للأزمنة الأسرع من أجل انطلاقة قوية في السباق الرئيس.

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