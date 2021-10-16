فوز شباب الأهلي والوصل والنصر في انطلاقة دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

فازت فرق شباب الأهلي والوصل والنصر في انطلاقة بطولة الدوري العام لكرة السلة، وتغلب فرسان دبي حامل اللقب بانتصار عريض على الوحدة بنتيجة 105 - 51، وحسم الفريق الفترات الأربع لمصلحته 26 - 17 و28 - 3 و26 - 13 و27 - 18.

وفاز الوصل على الشارقة 87 - 85، وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بفارق 6 نقاط بنتيجة 41 - 35، واستعاد الوصل قوته ونجح في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع 21 - 18 و20 - 17، وفرض التعادل مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة 76 - 76، ما دفع بالطاقم التحكيمي بقيادة الدولي سالم الزعابي، لاحتساب شوط إضافي مدة خمس دقائق، استطاع فيه الوصل حسم نتيجته 11 - 9 والفوز بالمباراة. وحقق النصر فوزاً صعباً على البطائح 85 - 83، ونال «العميد» أفضلية الربعين الثاني والثالث، 21 - 16 و18 - 16، فيما فشل البطائح في الفوز رغم نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والرابع 23 - 20 و30 - 24.

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