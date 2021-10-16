فوز شباب الأهلي والوصل والنصر في انطلاقة دوري السلة
فازت فرق شباب الأهلي والوصل والنصر في انطلاقة بطولة الدوري العام لكرة السلة، وتغلب فرسان دبي حامل اللقب بانتصار عريض على الوحدة بنتيجة 105 - 51، وحسم الفريق الفترات الأربع لمصلحته 26 - 17 و28 - 3 و26 - 13 و27 - 18.
وفاز الوصل على الشارقة 87 - 85، وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بفارق 6 نقاط بنتيجة 41 - 35، واستعاد الوصل قوته ونجح في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع 21 - 18 و20 - 17، وفرض التعادل مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة 76 - 76، ما دفع بالطاقم التحكيمي بقيادة الدولي سالم الزعابي، لاحتساب شوط إضافي مدة خمس دقائق، استطاع فيه الوصل حسم نتيجته 11 - 9 والفوز بالمباراة. وحقق النصر فوزاً صعباً على البطائح 85 - 83، ونال «العميد» أفضلية الربعين الثاني والثالث، 21 - 16 و18 - 16، فيما فشل البطائح في الفوز رغم نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والرابع 23 - 20 و30 - 24.