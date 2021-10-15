الهندي رامكومار يشارك في «تاي بريك تنس دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت بطولة التنس «تاي بريك تنس دبي» (TB10s) برعاية «زون»، والتي تستضيفها دبي للمرّة الأولى في الشرق الأوسط 22 الجاري في «كوكا كولا أرينا»، عن إضافة جديدة إلى مجموعة اللاعبين البارزين المشاركين في الحدث الرياضي المميز، حيث سينضم رامكومار راماناثان، ممثّل الهند في كأس ديفز، إلى باقي النجوم الذين تم تأكيد خوضهم المنافسات ومن بينهم تايلور فريتز، داستن براون، دان إيفانز وغايل مونفيس، فيما أعلن المنظّمون عن إطلاق دورة افتتاحية للمواهب الشابة بالشراكة مع راعي الحدث «زون»، وسوف تُتوَّج المنافسات عبر نهائي يجمع عدداً من أفضل اللاعبين الشباب في الإمارات، ويقام قبل بدء بطولة «تاي بريك تنس دبي».

ويُعدّ رامكومار راماناثان أول لاعب هندي يصل إلى نهائي فردي جولة «رابطة محترفي التنس» (ATP) العالمية منذ أيام سومديڤ ديڤارمان في 2011. وهو يشارك في منافسات الفردي والزوجي على حد سواء ومعروف بإرساله الهجومي، والذي سيكون مساعداً كبيراً له في نسخة منافسات «تاي بريك تنز» (TB10s) القصيرة والسريعة من رياضة التنس.

وأكد جيمي بون، مدير بطولة «تاي بريك تنس دبي»: يشكّل رامكومار إضافة رائعة إلى لائحة اللاعبين المشاركين في الجولة الافتتاحية، وسوف يكون عنصر جذب أساسياً لعشّاق الرياضة من الهند في الإمارات، فهو يتبع أسلوباً هجومياً قوياً بالإرسال والرد، ويقدم أداءً جيداً في أسلوب اللعب القصير والسريع.

تأهيل

من ناحية أخرى، تجري المنافسات التأهيلية من منافسات الشباب الصغار يوم الجمعة «أسبوعياً» في «كوكا كولا أرينا»، بهدف تعزيز مهارات الشباب الصغار في التنس، ويتنافس فيها ما يصل إلى 16 لاعباً تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة يمثلون العديد من أكاديميات التنس والمدارس من دبي، وسيضم النهائي اللاعبين الذين يجمعون العدد الأكبر من النقاط خلال 3 أسابيع، ويقام نهائي فئتَي الذكور والإناث أمام النجوم العالميين وجمهور غفير ليلة الحدث الرئيسي لبطولة «تاي بريك تنس دبي»، وستقام دورة خاصّة برياضة التنس قبل يوم من بطولة «تاي بريك تنس دبي» يشارك فيها الفائزون بمنافسات مدارس دبي.

وتعد بطولة التنس «تاي بريك تنس دبي» نسخة المنافسات القصيرة والسريعة والمشوِّقة من رياضة كرة المضرب، وهي تلقى الكثير من الاهتمام والإقبال من الشباب الصغار الذين يستمتعون بالطبيعة المرحة والقوانين سهلة الفهم للعبة.

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