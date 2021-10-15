258 لاعباً يدشنون موسم «القوى» بـ «اختراق الضاحية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدشن اتحاد ألعاب القوى غداً موسمه الجديد 2022-2021، ببطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، والتي تستضيفها حديقة الورقاء 3 في دبي، بمشاركة 258 لاعباً ولاعبة، يمثلون 18 نادياً، وهي أندية شباب الأهلي، النصر، العين، دبا الحصن، الفجيرة، الشارقة، حتا، الحمرية، فلج المعلا، الإمارات، خورفكان، الرمس، مسافي، الجزيرة الحمراء، البطائح، مليحة، اتحاد كلباء والشارقة لرياضة المرأة.

وتبدأ المنافسات في الثانية والنصف من بعد ظهر غد، بسباق فئة أشبال بنات لمسافة 2 كلم، ثم يقام في الموعد نفسه سباق فئة أشبال بنين لمسابقة 2 كلم ثم فئة ناشئات لمسافة 2 كلم، وفئة ناشئين لمسافة 4 كلم في الثالثة عصراً، وفئة الشابات لمسافة 3 كلم في الثالثة والنصف عصراً وفئة السيدات لمسافة 3 كلم في التوقيت نفسه، ويعقبه سباق فئة الشباب لمسافة 6 كلم في الرابعة عصراً، وأخيراً فئة الرجال لمسافة 8 كلم في الرابعة والنصف عصراً.

ولن تحتسب نتيجة أي لاعب أو لاعبة بعد انطلاق السباق الذي يليه، حيث تحتسب نتائج البطولة فردياً بالميداليات ويحصل على الميدالية الذهبية اللاعب الحاصل على المركز الأول في كل فئة عمرية، بينما يحصل على الميدالية الفضية اللاعب الحاصل على المركز الثاني في كل فئة عمرية، ويتم منح البرونزية للاعبين الحاصلين على المراكز من الثالث إلى العاشر.

ويشارك مواليد 2002 فما دون في فئتي الرجال والسيدات ومواليد 2003 – 2004 في فئتي الشباب والشابات ومواليد 2005– 2006 في فئتي الناشئين والناشئات ومواليد 2007– 2008 في فئة الأشبال (بنين وبنات).

جهود

ووجه اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى التهنئة إلى جميع الأندية بمناسبة تدشين وانطلاق الموسم الرياضي الجديد لرياضة «أم الألعاب»، وقال: الاتحاد يضطلع بجهود كبيرة لتطوير اللعبة والعمل على جميع المعطيات التي تعزز انطلاقتها القوة والارتقاء بالنتائج إلى المستوى المشرف الذي يعبر عن التطلعات الكبيرة في المواسم القادمة لتحقيق التطلعات المرجوة في رفع اسم الدولة في منصات التتويج على جميع الأصعدة بالثقة الكبيرة في المواهب والقدرات الموجودة، والتي يعمل مجلس إدارة الاتحاد على تطويرها وتهيئة أفضل الظروف الخاصة بالتأهيل والإعداد لتكون قادرة على إظهار ردة الفعل القوية في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية.

وأشاد المر بالتعاون البناء والإيجابي من الأندية والأجهزة الفنية الذين يعتبرون شركاء النجاح في مسيرة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، انطلاقاً من الاستراتيجية الرامية للتطور ومواكبة المستجدات العالمية في اللعبة بأفضل المؤشرات والممارسات التي تحقق التطلعات، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجميع الفئات العمرية للوصول إلى الأهداف التي ينشدها مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق المصلحة العامة للرياضة الإماراتية.

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