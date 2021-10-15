«إقامة دبي» تتصدر بطولتي البولينغ للرجال والسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصل فريق إقامة دبي الخماسي على المركز الأول في بطولة البولينغ التي نظمتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، فيما تصدر فريق السيدات المراكز الخمسة الأولى، حيث فازت الرقيب ريم جمال بالمركز الأول، تليها الوكيل ميرة البدو، وتلتها أسماء السويدي ثم رقيب حسناء محمد، والملازم نجلاء بو عميم.

وأكد الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المشاركة بالبطولة تأتي في إطار حرص الإدارة على مشاركة موظفيها في مثل هذه النشاطات الرياضية الجماعية الهادفة إلى تعزيز أهمية الرياضة في مختلف الظروف والأحوال، وتعزيز الصحة البدنية لدى الموظفين، وتكريس العمل بروح الفريق الواحد وبث التنافسية في جو مفعم بالنشاط والحيوية، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية المشروطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تبشر بعودة النشاط الرياضي في الدولة.

وهنأ الفريق محمد المري، فريق الإدارة بالفوز الذي يضاف إلى الإنجازات الرياضية، داعياً إياهم مواصلة ممارسة مختلف الرياضات التي من شأنها تصنع جسور محبة وأخوة بين المشاركين، ولاسيما الفائدة التي تتركها على نفوسهم ومدى انعكاسها الإيجابي على عطائهم في العمل.

وأشاد الرائد أحمد بن ظبوي الفلاسي رئيس المجلس الرياضي بإقامة دبي، بجهود الإدارة في دعم واستثمار كوادرها الوطنية لتحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في المحافل المحلية والعالمية، والحرص على توفير أوجه الدعم والبيئة المناسبة التي تساعد على ممارسة مختلف الرياضات والنهوض بالقطاع الرياضي في الدولة.

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