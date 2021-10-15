صفية الصايغ: الترشح لجائزة الإبداع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت صفية مختار الصايغ لاعبة الدراجات الهوائية في نادي النصر، أن الفوز بجائزة أفضل لاعبة في الألعاب الفردية ضمن فئات التفوق، يعتبر دافعاً من أجل مضاعفة الجهد والترشح في الفترة المقبلة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، مشيرة إلى أن الجائزة يمنحها دافعاً كبيراً من أجل المشاركات والبطولات المقبلة. وأشارت الصايغ إلى أن الإصرار والمثابرة وراء التألق في المشاركات السابقة وستكمل قريباً 6 سنوات في مشوارها الرياضي عبر الدراجات الهوائية، متمنية تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة وحصد مزيد من الجوائز.

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