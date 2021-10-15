المطروشي وليما: حافز لتقديم الأفضل

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أكد السباح يوسف المطروشي من نادي الوصل، الفائز في فئة اللاعبين ضمن أصحاب الإنجازات المميزة بعد المشاركة المهمة في أولمبياد طوكيو 2020، أنه فخور باعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد أن نال في وقت سابق جائزة أفضل ناشئ في الألعاب الفردية، وقال: يعتبر التكريم حافزاً لتحقيق أفضل النتائج باسم الدولة في المحافل الخارجية سواء في دورة الألعاب الأولمبية أو دورة الألعاب الآسيوية أو غيرها من الاستحقاقات.

وكشف المطروشي أنه تنتظره مشاركة في البطولة العربية بعد نحو 10 أيام في أبوظبي، ويأمل التتويج بالميدالية الذهبية من خلالها، لافتاً إلى أن تحقيقه رقماً قياسياً على مستوى الدولة بعد أن أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر خلال أولمبياد طوكيو 2020، ساهم في تعزيز خبراته ومهاراته قبل المشاركة الأولمبية المقبلة في أولمبياد باريس 2024.

وعبر فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني وفريق الكرة بنادي الوصل، عن فرحته الكبيرة بعد تكريمه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في حفل الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، واعتبرها خطوة مهمة من أجل تحقيق نتائج أفضل في مسيرته الكروية خاصة مع المنتخب الوطني الأول ونادي الوصل، مثمناً جهود كل من دعمه وسانده في مشواره خاصة في دورينا ومتمنياً أن يتكلل مشوار فريقه في ختام الموسم الكروي بنجاح جديد يثلج صدور كل جماهير ومحبي «الإمبراطور» عبر اعتلاء منصة التتويج.

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