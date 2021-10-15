ماجد العصيمي: مسؤولية مضاعفة لمواصلة التميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والفائز في فئة الإداري ضمن أصحاب الإنجازات المميزة باسم المكرمين من أصحاب الهمم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وكل العاملين على الجائزة، وأكد أنه فخور بهذا التكريم الذي يضاعف المسؤولية لمواصلة التميز وخدمة الدولة وتشريفها في مختلف المحافل والاستحقاقات الدولية، مشيراً إلى أن التكريم يعتبر محطة مهمة في مسيرته الرياضية وحافزاً له ولجميع الأجيال المقبلة لاعتلاء منصة التكريم في المستقبل.

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