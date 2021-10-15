سيف السويدي: التكريم يحفزنا للمزيد من النجاحات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

رفع سيف السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في الدولة على الدعم والمساندة والاهتمام المتواصل والمستمر برياضة الإمارات بصورة عامة والرياضات البحرية بصفة خاصة، معرباً عن سعادته بتألق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في حفل التفوق وحصد جائزة أفضل مؤسسة ضمن أصحاب الإنجازات.

ووجه السويدي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للحفل وتحفيزه للأندية ومنتسبيها وإلى مجلس دبي الرياضي الذي انتهج هذا الأسلوب في تحفيز ودعم الأندية نحو التميّز، مبيناً أن حصول النادي على هذا التقدير يمثل محفزاً من أجل استمرار مسيرة التميز.

وهنأ السويدي إخوانه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإدارة وجميع اللجان والعاملين في النادي على جهودهم، كما تقدم بالتهاني والتبريكات إلى الأندية واللاعبين واللاعبات الذين تفوقوا في مختلف الفئات خلال النسخة الثامنة لنموذج دبي للتفوق الرياضي، مؤكداً أن قطاع الرياضات البحرية سعد كذلك بتكريم وتقدير جهود رواد العمل الرياضي الذين أرسوا وكانوا القدوة في ميادين اللعب والإدارة ومن بينهم سفراء الرياضات البحرية نجوم فريق الفيكتوري البطلين خلفان حارب وعلي ناصر بالحبالة واللذين قدما عطاءً طويلاً في أعالي البحار وتوّجا بالألقاب وقدما الكثير من التضحيات لذلك فهو تكريم صادف أهله.

شكر وتقدير

ووجه علي ناصر بالحبالة بطلنا العالمي في رياضة الزوارق السريعة وأحد أبطال فريق الفيكتوري وصناع الأمجاد العالمية في حقبة التسعينيات وبداية الألفية الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله ورعايته حفل الدورة الثامنة لنموذج دبي للتفوق الرياضي، وتفضله بتكريم وتقدير جهود رواد العمل الرياضي الذين أرسوا وكانوا القدوة في ميادين اللعب والإدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز