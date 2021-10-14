انطلاق دورة صقل حكام الجودو غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفتتح في العاشرة من صباح غد بصالة نادي الشارقة الرياضي دورة صقل وإعداد حكام الجودو والتي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي.

تشرف على الدورة لجنة الجودو المحلية بالاتحاد وتستمر يومين بمشاركة 36 دارساً من الجنسين ويحاضر فيها الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي بهدف التعريف بمستجدات التحكيم وآخر التعديلات على قانون اللعبة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للعبة بهدف تطبيقها في الموسم المقبل اعتباراً من بطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين بنادي خورفكان الرياضي في 22 أكتوبر الجاري.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بالإقبال الكبير على المشاركة في الدورة التي تم التحضير لها بشكل جيد استعداداً لانطلاقة موسم الاتحاد في 22 الجاري مثمناً التعاون الكبير والبناء بين الاتحاد ونادي الشارقة.

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