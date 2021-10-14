منصور بن محمد يكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية في دبي

المصدر: البيان

كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في فئات الدورة الثامنة من "نموذج دبي للتفوق الرياضي" من اللاعبين والأندية وشركات كرة القدم في دبي الذين حققوا إنجازات خلال الموسمين الرياضيين الماضيين، وذلك خلال الحفل الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي صباح اليوم (الخميس) تحت شعار "طموح بلا حدود" في قاعة الجوهرة بفندق مدينة جميرا.

شارك في تكريم الفائزين في حفل التفوق الرياضي معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء مجلس دبي الرياضي، وأعضاء إدارات الأندية وعدد من المجالس الرياضية.

ويأتي هذا الحفل في إطار عام الخمسين وتزامناً مع الحدث العالمي الكبير "إكسبو 2020 دبي"، فيما يهدف الحفل إلى تعزيز قيم التفوق والتميز في العمل والارتقاء بمستوى الإنجازات تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بالحفاظ دائما على المركز الأول، ويتم فيه الاحتفاء بأصحاب الإنجازات الفردية والمؤسسية التي حققتها الأندية وشركات كرة القدم في دبي التي ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة والتخطيط السليم والاستثمار الأفضل للموارد، ومن خلال العمل المشترك والمتكامل بين مجلس دبي الرياضي بقيادة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، وجهود رؤساء ومجالس إدارات الأندية والشركات لتحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز الإنجازات وتطوير القطاع الرياضي بدبي.

تكريم الرواد

وواصل مجلس دبي الرياضي نهجه في تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، حيث كرّم مجلس دبي الرياضي خلال الدورات السبع الماضية من هذا الحفل 39 من رواد العمل الرياضي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتكريم سبعة رواد رياضيين، هم: عبد الله عبد الرحمن الشيباني – نادي النصر الرياضي، سلطان صقر السويدي- نادي شباب الأهلي دبي، أحمد علي عيسى- نادي شباب الأهلي دبي، خلفان أحمد حارب - فريق الفيكتوري ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعلي ناصر بالحبالة- فريق الفيكتوري نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، راشد خميس بن عابر- نادي الوصل، عبد الرحيم عبيد البدواوي- نادي حتّا.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد الفائزين في فئات التفوق الفردي وهم:

أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية: وليد خالد حسن لاعب كرة قدم الصالات للصم في نادي دبي لأصحاب الهمم لحصوله على المركز الأول لعدة مواسم في بطولة خماسيات كرة قدم الصالات للصم ومشاركاته في جميع مباريات منتخبنا الوطني.

أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية:إنصاف سهيل النعيمي لاعبة العاب القوى في نادي دبي لأصحاب الهمم وذلك لتألقها وفوزها بالمركز الأول في بطولة العالم لأصحاب الهمم بدفع الجلة 2021.

أفضل لاعب في الألعاب الجماعية:حمد إسماعيل الفلاسي لاعب كرة اليد في نادي شباب الأهلي لفوزه مع الفريق بكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد والتألق مع المنتخب الوطني.

أفضل لاعبة في الألعاب الفردية:صفية مختار الصايغ من نادي النصر لحصولها على المركز الأول في البطولة العربية للطريق كما حصلت على لقب “بطلة العرب” و6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في البطولة العربية الثامنة للمضمار وحصلت على المستوى المحلي في الموسم الرياضي 2020 -2021 على المركز الأول في دوري اتحاد الامارات للدراجات.

أفضل لاعب في الألعاب الفردية: نصيب سالمين الزعابي من نادي النصر الرياضي لحصوله في الموسم الرياضي 2018-2019 على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى - والمركز الثالث في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، وكذلك حصوله في الموسم الرياضي 2020-2021 على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الفرق وميدالية ذهبية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وميداليتين ذهبيتين في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

أفضل لاعب كرة قدم: فابيو ليما لاعب نادي الوصل لتألقه على مستوى الأداء في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم ودوره الإيجابي مع زملائه اللاعبين، وكذلك مساهمته في تأهل منتخبنا الوطني للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد أصحاب الإنجازات المميزة للموسم الرياضي في مختلف المجالات، وهم:

فئة الإداري:

ماجد العصيمي لدوره الكبير في رئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية واختياره سفيراً لمنظمة اليونيسيف.

فئة اللاعبين:

يوسف المطروشي من نادي الوصل لتسجيله رقما عربيا في منافسات السباحة ومشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه انجازا تاريخيا على مستوى الدولة حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

فئة المدربين:

مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي، وذلك لقيادته الفريق للفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي هي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس السوبر، وقيادته الفريق للتأهل لدوري أبطال آسيا.

فئة المؤسسات:

ادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك لتنظيمه موسما حافلا ومتنوعا واستمرار تنظيم الفعاليات وفق الإجراءات الدقيقة الخاصة بالجائزة، وتنظيم سباق القفّال بنجاح كبير.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد الفائزين في فئة الإنجاز المؤسسي وهم:

أفضل مبادرة في (مواجهة الجائحة): نادي الوصل الرياضي لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم وعدد من المباريات الدولية لمنتخبات أخرى خلال فترة الجائحة، كما كان أول نادٍ استقبل الحضور الجماهيري في المباريات الدولية ووفر للجمهور أجواءً آمنة للحضور والتشجيع وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب استضافته لفحوصات كوفيد-19 لآلاف المشاركين في دورة ند الشبا الرياضية، وتسلم الجائزة محمد علي عامر المدير التنفيذي للنادي.

أفضل نادي وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية: نادي النصر الرياضي وذلك لتميز خطط العمل والمبادرات والمشاريع وتحقيق معدلات كفاءة عالية في الجوانب المالية وكذلك ارتفاع نسبة سعادة المنتسبين والشركاء لعمل النادي وشركة كرة القدم، وتسلم الجائزة أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

أفضل نادي نوعي: نادي دبي لأصحاب الهمم لتحقيق نتائج متميزة حيث بلغ عدد المراكز المحققة في الألعاب الفردية في البطولات الدولية والقارية والخليجية 54 مركزا وبلغ عدد المراكز المحققة في الألعاب الفردية في البطولات المحلية 319 مركزا كما بلغ عدد المراكز المحققة في الألعاب الجماعية في البطولات الدولية والقارية والخليجية 4 مراكز وبلغ عدد المراكز المحققة في الألعاب الجماعية في البطولات المحلية 12مركزا وتسلم الجائزة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي.

أفضل نادي: شباب الأهلي دبي، لتميزه على مستوى العمل والنتائج حيث بلغ عدد المراكز المحققة في الألعاب الفردية في البطولات المحلية 163 مركزاً وبلغ عدد المراكز المحققة في الألعاب الجماعية في البطولات المحلية 50 مركزاً، كما اهتم النادي بالرياضة النسوية في الألعاب الفردية والجماعية وحقق 46 مركزاً متقدما في الألعاب الفردية و8 مراكز في الألعاب الجماعية، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة في مختلف المجالات، وتسلم الجائزة سعادة الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بالنادي.

أفضل شركة كرة قدم: شباب الأهلي دبي، لحصول الفريق الأول على ثلاثة ألقاب في فئة المحترفين، إلى جانب حصول فريق المراحل السنية على العديد من الألقاب، وحصول أكاديمية النادي على العديد من التصنيف الذهبي لموسم 2018-2019، وتسلم الجائزة سعادة الفريق محمد المري.

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في فئات الدورة الثامنة من #نموذج_دبي_للتفوق_الرياضي من اللاعبين والأندية وشركات كرة القدم بدبي الذين حققوا إنجازات خلال الموسمين الماضيين، وذلك في الحفل الذي نظّمه المجلس تحت شعار "طموح بلا حدود". pic.twitter.com/JpAxnsI4dO — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 14, 2021

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