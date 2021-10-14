"أبوظبي الرياضي" يناقش مع الاتحاد الدولي للسباحة تحضيراته لبطولة العالم

المصدر: وام

ناقش مجلس أبوظبي الرياضي و الاتحاد الدولي للسباحة / فينا / التحضيرات الخاصة ببطولة العالم للسباحة التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم ضمن مهرجان أبوظبي للرياضات المائية.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة المنظمة المحلية إلى مقر الاتحاد الدولي للسباحة في مدينة لوزان السويسرية والذي ضم سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وسعادة سهيل عبد الله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي مدير البطولة.

و شهدت الزيارة حضور أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الدولي للسباحة و من ضمنهم برنت نويكي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، وطه الكشري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

تناول الاجتماع آخر التطورات والتحضيرات لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة / 25 مترا/ والمهرجان الذي تتضمن فعالياته التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة /4×1500متر/، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات.

و أكد عارف العواني أن الاجتماع كان ناجحا و حقق أهدافه وناقش العديد من الموضوعات المهمة مع الاقتراب من موعد انطلاق الحدث العالمي و استضافة نخبة الرياضيين والموهوبين من بينهم الأبطال المشاركون في أولمبياد طوكيو.

و أضاف العواني: "ستكون أبوظبي وجزيرة ياس تحديدا محط أنظار العالم وسنعمل مع الاتحاد الدولي للسباحة والشركاء على تقديم بطولة تعكس مكانة أبوظبي العالمية".

جدير بالذكر أن مجموع الجوائز الإجمالية لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة/ 25 مترا/ تبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي، لتصبح أكبر جائزة تمنح خلال تاريخ البطولة منذ إطلاقها.

و تشهد البطولة رفع الجوائز المالية للإنجازات الفردية بنسبة 50 %، فيما سيحصل كل سباح يسجل رقما قياسيا عالميا فرديا جديدا على 50,000 دولار أمريكي /أو قيمة معادلة لها بالعملة المحلية/.. وسيتم تأكيد القائمة النهائية للرياضيين المشاركين في جميع الفعاليات نوفمبر المقبل.

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