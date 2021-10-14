«أبوظبي للزوارق» جاهز لجولة ختام المونديال

المصدر: فلا فيلها - وام

تصل اليوم بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة فلا فيلها البرتغالية للاستعداد والدخول في أجواء الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تستضيفها المدينة للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 17 زورقاً من 10 دول.

ويدخل فريق أبوظبي المنافسات بزورقي أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، وأبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري بطموح الفوز والتتويج للمرة الثالثة في تاريخه بلقب البطولة عبر القمزي الصغير.

ورفع القمزي آمال الفريق في الفوز بلقب الموسم بعد أن حقق لقب الجولة الماضية التي أقيمت قبل أقل من أسبوع في مدينة ريبادورو البرتغالية، وأحرز 20 نقطة غالية رفعته للمركز الثاني في الترتيب العام برصيد 26 نقطة، خلف المتصدر حالياً الليتواني إدجراس ريابكو والذي يمتلك 29 نقطة. ويبدأ البرنامج الزمني لجولة فلا فيلها غداً مع التسجيل الرسمي في السباق والفحص الفني للزوارق المشاركة، والتجهيزات الفنية ما قبل البطولة، ثم الاستعداد لسباق أفضل زمن بعد غدٍ، على أن ينطلق السباق الرئيسي للجولة يوم الأحد الذي سيعلن بعد مراسم تتويجه عن ختام الموسم.

تفاؤل

وأعرب سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن تفاؤله الكبير بمواصلة الفريق تحقيق نتائجه الإيجابية في الجولة الختامية للبطولة، خصوصاً بعد إنهاء الجولة الماضية في المركز الأول.

وقال: «يستمر فريق أبوظبي في تحقيق المطلوب منه وهو تمثيل الإمارات بالشكل المشرف والإيجابي من خلال مشاركاته الدولية، وقد استثمرنا الجولة الماضية بشكل ممتاز وحقق القمزي النتيجة المأمولة، ونحن متفائلون في الجولة الأخيرة بمواصلة التميز للفوز باللقب».

وعن أهمية الجولة الختامية أكد الرميثي أن ما صاحب هذا الموسم من آثار للجائحة ترتب عليه الكثير من الاعتبارات، منها ضغط الجولات إلى 3 جولات فقط، وهو رقم جيد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في العديد من دول العالم لمواجهة آثار الجائحة.

وأضاف: «بالنظر للظروف الحالية فإن 3 جولات عدد جيد، وقد قررنا المشاركة منذ الجولة الأولى بما يعكس الرغبة في المنافسة على اللقب، ونريد أن تكون الفرحة إماراتية في الختام وأن يواصل القمزي إبداعه لتحقيق اللقب العالمي».

وأشاد الرميثي بمستوى منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36، خصوصاً أنه يشارك للمرة الأولى مع فريق أبوظبي هذا الموسم.

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