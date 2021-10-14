6 فرق تدشن دوري السلة 2021 ـ 2022

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

تنطلق اليوم مسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال في نسختها الجديدة بمشاركة 6 فرق، ويدشن شباب الأهلي، حملة الدفاع عن لقبه، بلقاء ضيفه الوحدة في السادسة والنصف مساءً لحساب الجولة الأولى، والتي تشهد أيضاً في السابعة والربع، لقائي الشارقة ومضيفه الوصل، والنصر مع ضيفه البطائح.

ويتطلع شباب الأهلي لكسب رهان ضربة البداية، وتعزيز طموحاتهم في العودة مجدداً والمنافسة على لقب البطولة الأهم في الموسم، وإضافة لقبه الـ 13 تاريخياً في الدوري، كأكثر الفرق حصداً للقب، وعلى الجانب الآخر، يدرك الوحدة صعوبة المهمة .

وتختلف مسابقة الدوري هذا الموسم عن المواسم الماضية بعد تقلص العدد إلى 6 فرق، مقارنة بـ 10.

وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد، إقامة الدور التمهيدي، من ثلاث مراحل، ذهاب وإياب، ومرحلة ثالثة تقام مبارياتها على ملاعب الفرق المتقدمة في الترتيب .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز