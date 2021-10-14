15200 مشجع تابعوا «الدوري الهندي للكريكيت» باستاد زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تابع 15200 مشجع مباريات الدوري الهندي للكريكيت - البطولة الأشهر على مستوى العالم - من داخل استاد زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي، وأسدل الستار على المنافسة الجمعة الماضي بطريقة درامية حين تغلب فريق مومباي إنديانز على سن رايزرز حيدر أباد في المباراة الأكثر تسجيلاً للنقاط في البطولة منذ انطلاقها في الإمارات الشهر الماضي.

وكشفت المباريات الثماني التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت عن أرقام رائعة تعزز من نجاحات اللعبة، وذلك قبل استضافة منافسات كأس العالم للكريكيت T20 للرجال 2021.

ومع 2000 مشجع حداً أقصى لسعة الملعب في المباراة الواحدة، بلغ إجمالي حضور الجمهور للمباريات 15200 مشجع بنسبة 95% خلال المباريات الثماني. وشارك في تنظيم المباريات أكثر من 50 متطوعاً، و47 موظفاً من نادي أبوظبي للكريكيت، و107 مسؤولين أمنيين، و50 من أفراد شرطة أبوظبي لتأمين المباريات، كما شهدت البطولة أكثر من 150 ساعة من الحصص التدريبية لفريقي كولكاتا نايت رايدرز ومومباي إنديانز اللذين خاضا تدريباتهما في أبوظبي.

وحققت مباراة مومباي إنديانز وسن رايزرز حيدر أباد رقماً قياسياً بـ 235 نقطة لفريق مومباي إنديانز كأكبر انتصار يسجله فريق في الدوري الممتاز سواء في الهند أم الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى رقم قياسي آخر باعتبارها المباراة الأكثر تسجيلاً للنقاط بإجمالي 428 نقطة للفريقين، مما يعني أن أبوظبي استضافت المباراتين الأكثر تسجيلاً في الإمارات على الإطلاق.

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