عرس التفوق الرياضي بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم حفل تكريم الفائزين في فئات الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسمين الرياضيين (2018 - 2019) و(2019 - 2020)، تحت شعار «طموح بلا حدود»، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق سوق جميرا.

وسيتم خلال الحفل اليوم تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل بالأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثّلوه خير تمثيل، وذلك سيراً على نهج مجلس دبي الرياضي الذي يواصل تكريم هذه الفئة المهمة تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.

كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الفئة الفردية وتكريمهم، وهم: أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب في كرة القدم.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في فئة إنجاز الموسم، والتي تتضمن: أفضل إداري، أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل مؤسسة.

كما سيتم في الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات المؤسسية، وهي: جائزة أفضل مبادرة في «مواجهة الجائحة»، جائزة أفضل قطاع ألعاب/‏‏ شركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، جائزة أفضل نادٍ نوعي، جائزة أفضل قطاع/‏‏ شركة للألعاب الرياضية، جائزة أفضل شركة لكرة القدم.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم هذا الحدث من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وكان مجلس دبي الرياضي قد استلم أكثر من 100 ملف ترشح في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم واختيار الحاصلين على أعلى درجات التقييم لتكريمهم إلى جانب نخبة من رواد العمل الرياضي.

وتم اعتماد «نموذج دبي للتفوق الرياضي» كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي، حيث راعى النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية، وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات، وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى بهم من قبل الرياضيين.

يتضمن نموذج التفوق الرياضي سبعة معايير رئيسية، هي: الإنجازات الرياضية، الكفاءة المؤسسية، الرعاية المتكاملة للمواهب، المنشآت الرياضية، الأنشطة المجتمعية، الابتكار، والروح الرياضية، وتم تحديد وزن لكل معيار يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل نادٍ رياضي أو شركة كرة قدم.

ويحرص مجلس دبي الرياضي في كل دورة على تكريم وتقدير جهود رواد العمل الرياضي الذين أرسوا وكانوا القدوة في ميادين اللعب والإدارة وسبق للمجلس أن كرّم العديد من الرواد وهم: جمعة جعفر من نادي النصر، وتم تكريم أحمد عبد الله بوحسين من النادي الأهلي، عبد الرحمن الحساوي من نادي الشباب العربي، علي عبيد القهاش من نادي النصر، الحاج خميس سالم من نادي الوصل، محمد صالح أحمد من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبد الله محمد بن سوقات من نادي دبي للرياضات الخاصة.

كما تم تكريم: محمد علي العصيمي من نادي شباب الأهلي، وحميد الغيث من نادي النصر، أحمد الشعفار من نادي الوصل، الدكتور أحمد سيف بالحصا من نادي الشباب، قاسم سلطان من شباب الأهلي، بطي بن بشر من شباب الأهلي، شبيب خانصاحب من نادي النصر.

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