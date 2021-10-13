انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب

المصدر: أبوظبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، افتتح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، النسخة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يقام على مرسى أدنيك في الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 13 - 16 أكتوبر 2021.

وحضر الافتتاح، المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، والكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وحميد الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها.

ويشهد المعرض، مشاركة 353 شركة عارضة وعلامة تجارية، بنمو نسبته 24 %، مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تأكيداً على أهمية المعرض، باعتباره الفعالية الأولى من نوعها في قطاع صناعات القوارب، ومعدات صيد الأسماك، بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية المختلفة، التي تقام في الدولة، في مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقال حميد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: تتميز الدورة الحالية بالمشاركة العالمية والإقليمية الواسعة، حيث شهدنا مشاركة 28 دولة في المعرض ما أسهم في نمو أعداد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 24%. كما سجلت الشركات الوطنية قفزة مهمة في مشاركاتها لهذا العام، حيث استحوذت على حصة 43% من إجمالي العارضين. وأشار إلى أن نسب النمو تعكس مستوى التطور الذي تميز به البنية التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وفق أعلى مستويات المرونة بتوفيره مساحات للعروض الداخلية والخارجية والمائية في ذات الوقت، ما يعزز تنافسيتنا وقدراتنا على مستوى القطاع.

منتجات جديدة

وشهدت دورة هذا العام زيادة بنسبة 25% في فعاليات إطلاق المنتجات والابتكارات الجديدة على مستوى المنطقة والعالم. وتشارك في دورة العام الجاري شركة سي بابلز الفرنسية للمرة الأولى، حيث تستعرض نماذج مصغرة عن منتجاتها، إلى جانب شركة جلاس ديب البولندية، التي تسلط الضوء على أحدث منتجاتها في مجال الترفيه وتقنيات المسح تحت الماء. وتشارك كذلك في دورة هذا العام شركة انفينسبل بوتس الأمريكية الرائدة في مجال قوارب رياضات الصيد، التي تعلن خلال مشاركتها عن توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

ويسجل المعرض هذا العام عودة مجموعة من أهم الجهات العارضة التي تستعد لإطلاق منتجاتها الجديدة في المنطقة، من بينها إطلاق محرك ميركوري 300 سداسي الأسطوانات من دلما مارين، ومحرك ميركوري ريسينج إيه إم إس 300 آر من شركة اكستريم مارين، وحلول فولفو بينتا وإم تي يو من مجموعة المسعود.

وتتطلب إجراءات الحضور للزوار إبراز تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن بالإضافة إلى فحص بي سي آر صالح لمدة أقل عن 48 ساعة لكل من هم فوق 16 عاماً، في حين يتطلب دخول الأطفال من سن 12 وحتى دون 16 سنة الحصول على فحص بي سي آر صالح لأقل من 48 ساعة، في حين لا يتطلب الحصول على فحص بي سي آر للأطفال من هم دون سن 12 عاماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز