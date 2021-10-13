رجبي الإمارات يحقق 5 إنجازات في شهرين

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجح اتحاد الرجبي في تحقيق 5 إنجازات خلال شهرين مما يعد إنجازاً بكل المقاييس، وغير مسبوق لأي منتخب طوال السنوات الماضية، حيث نال برونزية الرجال والسيدات بالبطولة العربية التي أقيمت في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، والميدالية الذهبية بالبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة التي أقيمت بأوزبكستان، والميدالية الذهبية للرجال والسيدات ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر أخيراً.

وقال محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، يكمن السر في التخطيط الجيد للعبة ببرامج طويلة وقصيرة الأمد، والإعداد المتواصل على مدار العام، وتكاتف جميع أعضاء أسرة اللعبة من أجل النهوض بالمنتخبات سواء بقطاع المراحل السنية أم المنتخب الأول، مع الاستفادة من مشاركة اللاعب المقيم وفق اللوائح.

ويضيف أمين عام اتحاد الرجبي قائلاً: نعمل في اتجاهات مختلفة لرفع مستوى اللاعبين المواطنين من خلال برنامج «مسار اللاعب»، والذي يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية المستمرة لتطوير اللعبة، كما أنشأنا برنامج «شاهين» للاعبين المواطنين بدأ من عام 2014 بحوالي 20 لاعباً إماراتياً، ويضم الآن ما يزيد على 400 لاعب، تبدأ أعمارهم من 16 سنة، ولدينا أيضاً فريق المها للسيدات وهو أول منتخب بلاعبات مواطنات وأعمار اللاعبات تحت 16 سنة، وجميع البرامج تصب في اتجاه تجهيز اللاعب المواطن ليكون العنصر الأول في المنتخبات الوطنية.

ويشير يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب الأول إلى أن الاهتمام الإداري من قبل الاتحاد باللعبة على صعيد كل المنتخبات جعل قاعدة المنتخبات قوية، وساهم في تواصل الأجيال، مما انعكس بشكل إيجابي على المستوى والنتائج، وقال إننا نجد الدعم الكامل من رئيس الاتحاد الآسيوي، وكذلك رئيس اتحاد الإمارات ومجلس الإدارة مما سهل من مهمتنا وزاد من تركيز اللاعبين خلال البطولات القارية وأهلهم للفوز بالألقاب وتحقيق الانتصارات التي تعد إنجازاً لرياضة الإمارات.

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