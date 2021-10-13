مواجهة مرتقبة بين بنشيتش ورادوكانو في «مبادلة العالمية»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مواجهة بين البطلة الأولمبية بيلندا بنشيتش وحاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة إيما رادوكانو، 16 ديسمبر في اليوم الأول من منافسات النسخة الـ 13 من البطولة المخصص لفئة السيدات.

وبعد تأكيد مشاركة النجمة رادوكانو، الاسم اللامع حالياً في عالم كرة المضرب والتي تسجل أول حضور لها في البطولة، بذل المنظمون جهوداً كبيرة لضمان استضافة مباراة حماسية تلبي تطلعات عشّاق التنس في الدولة من خلال دعوة اللاعبة الموهوبة بيلندا بنشيتش.

ونجحت نجمة التنس السويسرية بنشيتش، والمصنّفة رابعاً عالمياً - سابقاً -، في تقديم موسم مميز كلّلته بحصد ميداليتين في أولمبياد طوكيو هذا الصيف، هما ذهبية فردي السيدات وفضية زوجي السيدات.

وتُعدّ المباراة، التي يستضيفها الملعب الرئيسي في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، بمثابة إعادة اللقاء بين اللاعبتين بعد المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز، والذي شهد فوز رادوكانو، لتتكلل مشاركتها في البطولة بحصد أول ألقابها في البطولات الكبرى.

دافع

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «نجحت بطولة مبادلة العالمية للتنس منذ إضافة المباراة الخاصة بفئة السيدات عام 2017 في استقطاب ألمع بطلات التنس للتنافس على أرض أبوظبي. ويشكّل هذا الإرث دافعاً دائماً لتحقيق هدف البطولة، والذي يتمثّل في مواصلة التطور لضمان تقديم أروع التجارب لمشجعي كرة المضرب، ومع تأكيد مشاركة إيما وبيلندا، نتوقع أن يشهد ختامي فئة السيدات هذا العام مباراة لا تعوض كونها الأكثر حماسة في تاريخ البطولة».

من جهتها قالت النجمة السويسرية بنشيتش: «شعرت بسعادة بالغة عند تلقي الدعوة لاستكشاف أبوظبي والمشاركة في البطولة، وأنا متحمّسة للتواجد في أبوظبي وزيارة الوجهات الثقافية التي تحفل بها والتفاعل مع جميع المتابعين وعشاق التنس، وأتطلّع لمواجهتي مع إيما لتقديم مباراة شيقة تعيد أجواء اللقاء الاستثنائي الذي جمعنا في بطولة أمريكا المفتوحة بنيويورك».

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