السماحي يشارك في أعمال اللجنة المنظمة لمونديال السباحة

المصدر: لوزان - البيان الرياضي

شارك رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة، والتي ستقام في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للسباحة في لوزان بسويسرا.

وعقد الاجتماع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالبطولة، وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الاتحاد الدولي للسباحة، وتنظم بموجبها أبوظبي بطولة العالم للمياه المفتوحة، وبطولة العالم للغطس.

وحضر الاجتماع أيضاً كل من طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، برنت نيوكي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله الوهيبي مدير بطولة العالم، وكل أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة المهمة.

إشادة

وأشاد السماحي، بالتعاون الكبير الذي يتم بين الاتحاد الدولي ومجلس أبوظبي الرياضي في إطار تنظيم بطولة السباحة على الوجه الأمثل، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس أبوظبي في إطار دعم رياضة السباحة لبناء قاعدة كبيرة من السباحين تعود بالفائدة على اللعبة والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

وأكد السماحي أن اعتماد تنظيم بطولة القفز العالي، وبطولة العالم للمياه المفتوحة، بجانب بطولة العالم للسباحة في ديسمبر المقبل بأبوظبي، سيعطي قيمة كبيرة جداً لكل عشاق السباحة في مختلف أنحاء العالم، حيث يقام هذا الحدث لأول مرة، وهو ما يبرهن عن قدرة أبناء الإمارات على اختيار الفعاليات الأكثر تميزاً للدولة، ويؤكد قدرة مجلس أبوظبي الرياضي على التواجد وتنظيم الأحداث العالمية الأفضل

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