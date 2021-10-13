مجلس دبي الرياضي يكرم غدا نخبة من المتفوقين ورواد العمل الرياضي

المصدر: وام

ينظم مجلس دبي الرياضي غدا حفل تكريم الفائزين في فئات الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسمين الرياضيين 2018/2019 و2019/2020، تحت شعار "طموح بلا حدود"، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق سوق جميرا.

وسيتم خلال الحفل تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل بالأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، وذلك سيرا على نهج مجلس دبي الرياضي الذي يواصل تكريم هذه الفئة المهمة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الفئة فردية وتكريمهم، وهم : أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب في كرة القدم.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في فئة إنجاز الموسم، والتي تتضمن : أفضل إداري، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل مؤسسة.

وسيتم في الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات المؤسسية وهي: جائزة أفضل مبادرة في "مواجهة الجائحة"، وجائزة أفضل قطاع ألعاب / شركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، وجائزة أفضل ناد نوعي، وجائزة أفضل قطاع/ شركة للألعاب الرياضية، وجائزة أفضل شركة لكرة القدم.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تنظيم هذا الحدث من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحفيز مجالس الإدارات على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عمومًا ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وكان مجلس دبي الرياضي قد استلم أكثر من 100 ملف ترشح في فئات الدورة الثامنة من "نموذج دبي للتفوق الرياضي" الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم واختيار الحاصلين على أعلى درجات التقييم لتكريمهم إلى جانب نخبة من رواد العمل الرياضي.

وتم اعتماد "نموذج دبي للتفوق الرياضي" كأساس لتقييم المؤسسات التي تندرج ضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي حيث راعي النموذج الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الانجازات الرياضية المتميزة وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى بهم من قبل الرياضيين.

ويتضمن نموذج التفوق الرياضي سبعة معايير رئيسية، هي : الانجازات الرياضية، والكفاءة المؤسسية، والرعاية المتكاملة للمواهب، والمنشآت الرياضية، والأنشطة المجتمعية، الابتكار، والروح الرياضية، وتم تحديد وزن لكل معيار يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل نادي رياضي أو شركة كرة قدم.

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